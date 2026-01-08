Trump déclare que la surveillance du Venezuela par les États-Unis pourrait durer des années

À la question de savoir si la surveillance durerait un an, Trump répond: "Je dirais beaucoup plus longtemps"

Trump invite le dirigeant de gauche colombien à Washington

Trump affirme que Rubio parle "tout le temps" au dirigeant intérimaire du Venezuela

Le vote du Sénat sur la demande d'autorisation du Congrès devrait être serré

Trump accueillera les patrons des compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi

Les États-Unis pourraient superviser le Venezuela et contrôler ses revenus pétroliers pendant des années, a déclaré le président Donald Trump dans une interview publiée jeudi.

Au cours de cet entretien de deux heures, décrit par le New York Times comme un entretien de grande envergure, M. Trump a également semblé lever la menace d'une action militaire contre la Colombie, pays voisin du Venezuela. M. Trump a invité le dirigeant colombien de gauche, qu'il avait précédemment qualifié d'"homme malade", à se rendre à Washington.

"Seul le temps nous dira combien de temps les États-Unis surveilleront le Venezuela, a déclaré M. Trump. Interrogé par le journal sur une durée de trois mois, six mois, un an ou plus, M. Trump a répondu: "Je dirais beaucoup plus longtemps."

"Nous allons le reconstruire de manière très rentable", a déclaré M. Trump à propos du Venezuela, où il a envoyé des troupes pour s'emparer du président Nicolas Maduro lors d'un raid nocturne le 3 janvier.

"Nous allons utiliser du pétrole et nous allons en prendre. Nous allons faire baisser les prix du pétrole et nous allons donner de l'argent au Venezuela, qui en a désespérément besoin."

M. Trump a ajouté que les États-Unis "s'entendaient très bien" avec le gouvernement de la présidente par intérim, Delcy Rodriguez , une fidèle de longue date de M. Maduro qui avait été vice-présidente du dirigeant déchu.

MARCO LUI PARLE TOUT LE TEMPS"

Selon le Times, M. Trump a refusé de répondre aux questions sur les raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas donner le pouvoir au Venezuela à l'opposition, que Washington avait précédemment considérée comme le vainqueur légitime d'une élection en 2024.

Mardi, M. Trump a dévoilé un plan visant à raffiner et à vendre jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien qui sont restés bloqués au Venezuela en raison du blocus américain.

"Ils nous donnent tout ce que nous estimons nécessaire", a déclaré M. Trump en faisant référence au gouvernement vénézuélien.

Il a refusé de commenter la question de savoir s'il avait personnellement parlé à Mme Rodriguez.

"Mais Marco lui parle tout le temps", a-t-il dit, faisant référence au secrétaire d'État Marco Rubio. "Je peux vous dire que nous sommes en communication constante avec elle et avec l'administration."

LA MENACE COLOMBIENNE SEMBLE SE DISSIPER

Le Times a déclaré que ses journalistes avaient été autorisés à assister à un appel téléphonique entre M. Trump et le président colombien Gustavo Petro, à condition que le contenu de l'appel ne soit pas enregistré.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, M. Trump a déclaré: "Ce fut un grand honneur de parler avec le président de la Colombie, Gustavo Petro, qui m'a appelé pour m'expliquer la situation des drogues et d'autres désaccords que nous avons eus. J'ai apprécié son appel et son ton, et j'ai hâte de le rencontrer dans un futur proche."

M. Petro a qualifié de cordial cet appel, son premier avec M. Trump.

Dimanche, M. Trump avait menacé de mener une action militaire contre la Colombie, qualifiant M. Petro d'"homme malade qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis, et il ne va pas le faire très longtemps".

Selon le Times, l'appel téléphonique de M. Trump avec M. Petro a duré environ une heure et "a semblé dissiper toute menace immédiate d'action militaire américaine".

Le recours à la force par M. Trump au Venezuela a suscité la méfiance de certains membres de son propre parti républicain, qui a longtemps critiqué les aventures militaires américaines à l'étranger. Le Sénat doit examiner jeudi une résolution visant à empêcher M. Trump de prendre d'autres mesures sans l'autorisation du Congrès.

Les républicains, qui contrôlent le Sénat avec 53 sièges, ont rejeté plusieurs mesures de ce type depuis que M. Trump a entamé une action militaire autour du Venezuela à la fin de l'année dernière, mais le dernier vote en novembre a été serré (49-51) après que deux républicains l'ont soutenue. Le sénateur Rand Paul, un républicain du Kentucky qui coparraine la résolution, a déclaré qu'il avait parlé à au moins deux autres républicains qui "y réfléchissent".

RÉUNION PRÉVUE AVEC LES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES

M. Trump a déclaré que les États-Unis avaient l'intention de "diriger" le Venezuela. Les responsables américains ont indiqué que leur plan consistait pour l'instant à exercer une influence sans occupation militaire.

Le Venezuela, qui possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde, s'est appauvri au cours des dernières décennies, et huit millions de personnes ont fui à l'étranger dans le cadre de l'une des plus grandes crises migratoires au monde.

Washington et l'opposition vénézuélienne ont longtemps blâmé la corruption, la mauvaise gestion et la brutalité du parti socialiste au pouvoir. M. Maduro a attribué les dommages économiques aux sanctions américaines.

Plusieurs hauts fonctionnaires américains ont déclaré mercredi que les États-Unis devaient contrôler indéfiniment les ventes et les revenus pétroliers du Venezuela afin de restaurer l'industrie pétrolière du pays et de reconstruire son économie.

M. Trump doit rencontrer les dirigeants des principales compagnies pétrolières à la Maison Blanche vendredi pour discuter des moyens d'augmenter la production de pétrole du Venezuela. Des représentants des trois principales compagnies pétrolières américaines, Exxon Mobil, ConocoPhillips et Chevron

XOM.N COP.N CVX.N , seraient présents, selon une source familière avec la planification.

Les entreprises, qui ont toutes une expérience au Venezuela, ont refusé de faire des commentaires.