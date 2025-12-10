 Aller au contenu principal
Trump déclare que CNN devrait être vendue dans le cadre de l'accord avec Warner Bros Discovery
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 22:30

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que la chaîne d'information CNN devrait être vendue dans le cadre d'une transaction pour sa société mère Warner Bros Discovery WBD.O ou séparément.

"CNN devrait être vendue", a déclaré Donald Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

Donald Trump s'est montré très critique à l'égard de CNN, qualifiant fréquemment la chaîne de "fake news" (fausses nouvelles) et l'accusant d'une couverture biaisée à son encontre. Il a décrit CNN comme "l'une des pires du secteur" et s'est moqué de son taux d'audience "si bas qu'il n'est même plus pris en compte ou pertinent". Warner Bros est courtisé par le géant du streaming Netflix

NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O dans des accords séparés avec des conditions très différentes.

Warner Bros a accepté l'offre de Netflix la semaine dernière, ce qui a incité Paramount à lancer une offre hostile lundi.

