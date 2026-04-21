Trump déclare qu'Anthropic est "en bonne voie" et qu'il est ouvert à un accord avec le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations, d'informations sur le Mythos, des paragraphes 5 à 10)

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'Anthropic était "en bonne voie" aux yeux de son administration, ouvrant la voie à l'entreprise d'IA pour revenir sur sa mise à l'index au Pentagone.

En février, M. Trump a demandé au gouvernement de cesser de travailler avec Anthropic. Le Pentagone a suivi en déclarant que l'entreprise présentait un risque pour la chaîne d'approvisionnement, ce qui a porté un coup dur au laboratoire d'intelligence artificielle après une épreuve de force sur les garde-fous concernant la manière dont l'armée pouvait utiliser ses outils d'IA.

L'entreprise conteste cette caractérisation et a intenté une action en justice contre le ministère de la défense en mars dernier.

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, a rencontré des représentants de la Maison-Blanche la semaine dernière pour tenter de rétablir les relations. La Maison Blanche a qualifié la réunion de productive et constructive.

"Ils sont venus à la Maison-Blanche il y a quelques jours et nous avons eu de très bonnes discussions avec eux", a déclaré M. Trump lors de l'émission "Squawk Box" diffusée sur CNBC mardi. "Je pense qu'ils sont en train de s'améliorer. Ils sont très intelligents et je pense qu'ils peuvent être d'une grande utilité. J'aime les gens intelligents ... . Je pense que nous nous entendrons très bien avec eux"

Lorsqu'on lui a demandé si un accord avec le Pentagone se profilait à l'horizon, M. Trump a répondu: "C'est possible. Nous voulons les gens les plus intelligents"

Interrogée, Anthropic a renvoyé à sa déclaration de vendredi décrivant sa réunion à la Maison Blanche comme productive et axée sur la manière dont les deux parties "peuvent travailler ensemble sur des priorités communes clés telles que la cybersécurité, l'avance de l'Amérique dans la course à l'IA, et la sécurité de l'IA" Ce rapprochement apparent intervient quelques semaines après qu'Anthropic a dévoilé Mythos, son outil d'IA le plus avancé , doté d'une capacité potentiellement sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, selon les experts.

Anthropic a déclaré que Claude Mythos Preview ne serait pas mis à la disposition du grand public. Au lieu de cela, la société a annoncé le projet Glasswing, dans le cadre duquel elle a invité de grandes entreprises technologiques, des fournisseurs de cybersécurité et la banque américaine JPMorgan Chase, ainsi que plusieurs dizaines d'autres organisations, à évaluer le modèle en privé et à préparer des défenses en conséquence. Jack Clark, cofondateur d'Anthropic, a déclaré la semaine dernière que l'entreprise discutait de son modèle d'IA frontière Mythos avec l'administration Trump, sans fournir de détails.