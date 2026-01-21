Trump déclare à Davos que les États-Unis n'utiliseront pas la force pour acquérir le Groenland

L'offensive de Trump sur le Groenland est liée à des préoccupations relatives à la sécurité dans l'Arctique

Les dirigeants de l'Otan avertissent que la stratégie de Trump pourrait bouleverser l'alliance

Trump déclare qu'il n'utilisera pas la force pour acquérir le Groenland

Le président américain Donald Trump a exclu mercredi le recours à la force dans sa tentative d'acquérir le Groenland, mais a déclaré dans un discours à Davos qu'aucun autre pays ne pouvait sécuriser le territoire danois.

"Les gens pensaient que j'utiliserais la force, mais je n'ai pas à le faire", a déclaré M. Trump lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial en Suisse. "Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force."

M. Trump a adopté un ton cassant, reprochant aux alliés européens des États-Unis leur insolence, leur déloyauté et leurs erreurs politiques dans des domaines allant de l'énergie éolienne et de l'environnement à l'immigration et à la géopolitique.

Les menaces croissantes de M. Trump à l'égard de l'Europe au sujet du Groenland ont distendu les liens transatlantiques et inquiété les Européens, éclipsant un discours qui était censé se concentrer principalement sur l'économie américaine.

Qualifiant le Danemark d'"ingrat", le président républicain des États-Unis a minimisé la question, la qualifiant de "petite demande" concernant un "morceau de glace" et affirmant qu'une acquisition ne constituerait pas une menace pour l'alliance de l'Otan, qui comprend le Danemark et les États-Unis.

« Aucun pays ou groupe de pays n'est en mesure de sécuriser le Groenland à l'exception des États-Unis », a déclaré M. Trump, avant d'ajouter: « Je cherche à obtenir des négociations immédiates pour discuter à nouveau de l'acquisition du Groenland par les États-Unis. »

À plusieurs reprises au cours d'un discours qui a duré plus d'une heure, M. Trump a désigné par erreur le Groenland comme étant l'Islande.

M. Trump, qui a marqué mardi la fin d'une première année de mandat mouvementée, devrait éclipser l'ordre du jour du WEF, où les élites mondiales se penchent sur les tendances économiques et politiques.

Les dirigeants de l'Otan ont prévenu que la stratégie de M. Trump concernant le Groenland pourrait bouleverser l'alliance, tandis que les dirigeants du Danemark et du Groenland ont proposé un large éventail de solutions pour renforcer la présence américaine sur ce territoire insulaire stratégique de 57 000 habitants.

"Nous voulons un morceau de glace pour la protection du monde, et ils ne veulent pas nous le donner", a déclaré M. Trump dans son discours devant une salle de congrès comble.

Des centaines de délégués se sont rassemblés dans le hall pour écouter ou regarder le discours de M. Trump sur des écrans vidéo ou des téléphones portables. Au bout d'une heure, la plupart d'entre eux avaient décroché et recommençaient à bavarder.