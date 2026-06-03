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Trump confirme avoir traité Netanyahu de "putain de cinglé"
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 14:56

(Langage ordurier aux §1 et 6)

Le président américain Donald Trump a reconnu avoir traité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de "putain de cinglé" ("fucking crazy") lors d'un échange téléphonique émaillé d'injures, alors que Washington tentait de négocier une fin des hostilités avec l'Iran.

Interrogé sur ces propos lors d'un entretien diffusé mercredi, Donald Trump a confirmé avoir tenu ces mots, en réponse à une question évoquant une information du site Axios selon laquelle il aurait également reproché au dirigeant israélien son manque de reconnaissance.

"Je l'ai fait", a répondu Donald Trump au podcast "Pod Force One".

"Je ne dirais pas que j'étais en colère. J'étais simplement un peu agacé par sa poursuite des combats au Liban, voyez-vous."

Le président américain a toutefois assuré qu'il entretenait de très bonnes relations avec Benjamin Netanyahu.

Selon Axios, qui cite un responsable américain s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, Donald Trump aurait déclaré lundi au Premier ministre israélien: "Tu es un putain de cinglé. Sans moi, tu serais en prison. Je te sauve les miches. Tout le monde te déteste. Tout le monde déteste Israël à cause de ça".

Donald Trump a ajouté lors de l'entretien: "A un moment, j'ai dit 'Bibi, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça."

(Doina Chiacu; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)

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