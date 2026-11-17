Le président américain Donald Trump agite des drapeaux américain et philippin à sa descente de l'avion à Manille, le 17 novembre 2026 ( POOL / ELOISA LOPEZ )

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mercredi en Chine, avant un sommet avec ses homologues chinois Xi Jinping et américain Donald Trump, lequel effectue une tournée en Asie à la recherche de gains diplomatiques susceptibles de faire oublier sa cuisante défaite électorale dans son pays.

Une rencontre trilatérale entre les trois dirigeants est prévue pour jeudi à Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, en marge de la conférence annuelle de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec)

Mais Donald Trump, qui est arrivé mardi à Manille pour un autre sommet, celui de l'Asean, a assuré que le leader nord-coréen Kim Jong Un "aimerait" se rendre lui aussi à Shenzhen.

Le président américain, qui est attendu à Shenzhen mercredi, a aussi dit souhaiter avoir un entretien séparé avec M. Poutine. "Si c'est possible, je le ferai", a-t-il répondu à une question sur le sujet.

La dernière rencontre entre les deux hommes a eu lieu en août 2025 en Alaska, où le locataire de la Maison Blanche avait reçu en grande pompe le maître du Kremlin - sans avancée diplomatique notable, notamment concernant la guerre en Ukraine.

Lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, avait également évoqué la perspective d'un possible entretien séparé entre les dirigeants russe et américain à Shenzhen.

"Il y a une option que nous préférerions, une rencontre programmée, privée lors de laquelle ils pourraient parler au calme pendant une heure ou même plus", avait-il déclaré selon des propos rapportés par l'agence officielle Tass.

Restrictions sur les puces

La tournée asiatique de M. Trump est son premier déplacement à l'étranger depuis les élections de mi-mandat du 3 novembre, qui ont vu les démocrates remporter la majorité au Congrès ainsi que plusieurs sièges de gouverneurs, y compris dans le Sud conservateur.

A Manille, Donald Trump et le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul ont signé mardi une déclaration commune sur le commerce, le président américain saluant une "victoire pour les deux pays" alors que des négociations commerciales sont toujours en cours.

M. Trump participait à la clôture du sommet des 11 pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), ainsi qu'à une rencontre avec les dirigeants de l'Inde, du Japon et de l'Australie, dans le format dit du Quad.

Ce rendez-vous du Dialogue sécuritaire quadrilatéral, un partenariat destiné à contrebalancer l'influence de Pékin, peut apparaître comme "un moyen de prémunir Trump contre ceux qui lui reprocheraient de céder à des dirigeants autoritaires comme Xi et Poutine à Shenzhen", estime le politologue américain Ryan Hass de la Brookings Institution, interrogé par l'AFP.

Selon Tokyo, les discussions du Quad doivent porter notamment sur la mer de Chine méridionale et la mer du Japon, des secteurs où les ambitions territoriales chinoises inquiètent les États riverains.

La visite de M. Trump coïncide également avec l'annonce par Washington d'une série de mesures visant à bloquer l'accès de la Chine aux puces américaines par le biais de pays tiers.

Celle-ci intervient après la démission du patron du géant technologique américain Nvidia, Jensen Huang, en raison d'une relation avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'avoir permis à Pékin d'obtenir des puces américaines malgré un embargo.

Quatre pays de l'Asean - Singapour, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande -, soupçonnés d'avoir vu transiter ces puces, sont visés par la nouvelle réglementation américaine.

Singapour, qui assumera l'an prochain la présidence tournante de l'association régionale, a d'ores déjà affirmé mardi vouloir conserver "un accès sûr" à ces puces cruciales pour le développement de l'intelligence artificielle.

L'Indonésie a également dit mardi évaluer l'"impact potentiel" des mesures américaines.

"Préservation des terres"

La visite de M. Trump intervient alors que ses surtaxes douanières ont ébranlé les relations de Washington avec ses partenaires commerciaux.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a dénoncé lundi à Manille "un unilatéralisme et un protectionnisme à contre-courant", tandis que le président brésilien Lula et le Premier ministre canadien Mark Carney, eux aussi invités de l'Asean, ont également plaidé pour une diminution de la dépendance commerciale envers les États-Unis.

À Manille, des milliers de personnes ont manifesté mardi pour protester contre la visite de M. Trump, dénonçant un méga-projet américain d'exploitation de terres rares et de fabrication de puces, nommé Pax Silica.

Celui-ci impliquerait notamment un déplacement forcé de familles indigènes du site de 1.620 hectares prévu pour ce projet au nord de la capitale philippine.

"Nous appelons à l'arrêt de Pax Silica et à la préservation des terres des Philippins", a résumé une manifestante de 21 ans, Mariposa, interrogée par l'AFP.

À son arrivée aux Philippines, le dirigeant américain a assuré que son pays rattraperait "dans les dix mois" la Chine, leader mondial des terres rares.