Trump attribue les récentes pannes techniques aux travaux de modernisation menés par le secteur privé

Vendredi, le président américain Donald Trump a attribué la récente vague de pannes de services aux États-Unis à la mise à niveau des systèmes technologiques des entreprises.

“Des milliers d’entreprises procèdent actuellement à des mises à niveau, et lorsque cela se produit, des problèmes surviennent”, a déclaré Donald Trump aux journalistes lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, sans donner plus de détails.