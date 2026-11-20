Vendredi, le président américain Donald Trump a attribué la récente vague de pannes de services aux États-Unis à la mise à niveau des systèmes technologiques des entreprises.
“Des milliers d’entreprises procèdent actuellement à des mises à niveau, et lorsque cela se produit, des problèmes surviennent”, a déclaré Donald Trump aux journalistes lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, sans donner plus de détails.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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