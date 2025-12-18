Trump assouplit la réglementation américaine sur la marijuana, suscitant l'espoir de l'industrie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump s'apprête à ordonner la reclassification de la marijuana dans l'annexe III

La reclassification pourrait remodeler l'industrie du cannabis et alléger les sanctions

Il reste des défis à relever pour une large acceptation et l'accès aux services bancaires

(Mise à jour avec la signature de Trump) par Trevor Hunnicutt et Steve Holland

Le président américain Donald Trump a signé jeudi un décret recommandant l'assouplissement de la réglementation fédérale sur la marijuana, une mesure qui pourrait revenir sur des décennies de politique rigoureuse à l'égard de l'herbe. Le décret de M. Trump ordonne à son ministre de la Justice de procéder rapidement à la reclassification de la marijuana , selon de hauts responsables de l'administration, un processus qui pourrait permettre à la plante psychoactive d'être classée parmi les drogues moins dangereuses, au même titre que les analgésiques courants, la kétamine et la testostérone.

Une telle décision représenterait l'un des changements fédéraux les plus importants dans la politique relative à la marijuana depuis des décennies. Elle pourrait remodeler l'industrie du cannabis, alléger les sanctions pénales, débloquer des milliards de dollars pour la recherche et ouvrir des portes longtemps fermées aux banques et aux investisseurs. La marijuana restera illégale au niveau fédéral et soumise à un ensemble disparate de lois locales dans tout le pays.

"Nous avons des gens qui me supplient de faire cela, des gens qui souffrent énormément depuis des décennies", a déclaré M. Trump aux journalistes à la Maison Blanche.

ASSOUPLIR LA RÉGLEMENTATION SUR LES MÉDICAMENTS

La Drug Enforcement Administration doit examiner la recommandation d'inscrire la marijuana à l'annexe III de la loi américaine sur les substances contrôlées (U.S. Controlled Substances Act) et décidera de la reclassification. Le texte du décret de M. Trump n'a pas encore été rendu public.

De hauts responsables de l'administration ont déclaré que l'objectif principal du décret était d'accroître la recherche médicale sur la marijuana et les produits connexes afin de comprendre leurs risques et leur potentiel de traitement. Les Centers for Medicare and Medicaid Services prévoient d'autoriser certains bénéficiaires à utiliser des produits à base de CBD dérivés du chanvre.

La marijuana est la drogue illicite la plus consommée dans le monde et aux États-Unis. Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, près d'un Américain sur cinq en consomme chaque année. Des millions d'Américains ont été arrêtés pour possession de cette drogue, alors même que des entreprises de culture cotées en bourse vendent des produits liés au cannabis.

En vertu de la loi américaine sur les substances contrôlées, la marijuana est inscrite à l'annexe I, comme l'héroïne, l'ecstasy et le peyotl. Cette classification indique qu'elle présente un fort potentiel d'abus et qu'elle n'a pas d'usage médical actuellement reconnu. Les drogues de l'annexe III sont considérées comme moins addictives et comme ayant des usages médicaux légitimes.

Même si elle était reclassée, la marijuana serait toujours considérée comme une substance contrôlée au niveau fédéral et son utilisation serait soumise à des restrictions strictes et à des sanctions pénales.

LES ACTIONS DU CANNABIS ONT PRIS DE LA VALEUR

Néanmoins, les premières informations selon lesquelles M. Trump pourrait assouplir les restrictions sur la drogue psychoactive ont fait grimper les actions des entreprises liées au cannabis. Le financement reste l'un des plus grands défis pour les producteurs de cannabis, car les restrictions fédérales empêchent la plupart des banques et des investisseurs institutionnels d'entrer dans le secteur, ce qui oblige les producteurs de cannabis à se tourner vers des prêts coûteux ou des prêteurs alternatifs.

"Organigram Global considère la reclassification potentielle du cannabis aux États-Unis comme un signal réglementaire important pour l'industrie mondiale du cannabis", a déclaré un porte-parole de cette société de cannabis OGI.TO . "Ce changement marque une étape importante vers une plus grande clarté réglementaire et une acceptation institutionnelle du cannabis dans le monde entier."

Il existe une mosaïque de lois au niveau local, allant d'États où la consommation et la possession sont totalement légales à d'autres où elles sont totalement illégales. Depuis que la Californie a autorisé pour la première fois l'usage médical de la marijuana en 1996, la tendance depuis 30 ans est à l'assouplissement de la réglementation. Cette question transcende les clivages partisans. La plupart des Américains se disent favorables à une légalisation totale. Au cours de son mandat de 2021-2025, l'ancien président démocrate Joe Biden a accordé une grâce générale pour la plupart des accusations fédérales de possession de marijuana et a donné le coup d'envoi de l'examen du statut de la marijuana . À l'issue de cet examen, le ministère de la santé et des services sociaux a recommandé de faire passer la marijuana à l'annexe III. Trump s'est forgé une réputation de républicain respectueux de la loi et de l'ordre, en bombardant des trafiquants de drogue présumés dans les eaux internationales et en déployant l'armée dans les villes pour lutter contre la criminalité, des actions qui ont suscité un examen juridique approfondi. Mais il a également fait fi de la tradition en récompensant des groupes et des individus privilégiés, notamment en graciant plusieurs personnes condamnées pour des infractions fédérales liées à la drogue .