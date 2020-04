Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump annonce suspendre la contribution US à l'OMS, puis nuance son propos Reuters • 08/04/2020 à 00:49









(Actualisé avec nouvelle déclaration de Trump) WASHINGTON, 8 avril (Reuters) - Donald Trump a déclaré mardi que l'administration américaine envisageait de suspendre la contribution des Etats-Unis à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), dont le président américain avait plus tôt dans la journée critiqué l'attitude face à la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. S'exprimant lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche sur l'épidémie du nouveau coronavirus, Donald Trump a annoncé qu'il allait suspendre la contribution américaine à l'OMS, avant de se montrer nettement plus nuancé dans ses propos quelques minutes plus tard. "Je ne dis pas que je vais le faire, mais nous allons étudier cela", a-t-il dit. Plus tôt dans la journée, le président américain avait vivement critiqué l'OMS en lui reprochant de s'être focalisée sur la Chine et d'avoir formulé de mauvais conseils au sujet de l'épidémie. (Diane Bartz; version française Jean Terzian)

