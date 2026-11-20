Trump annonce que les États-Unis sanctionneront les entreprises qui construisent des centres de données à l'étranger

Le président Donald Trump a déclaré vendredi que les États-Unis sanctionneraient les entreprises américaines qui construisent des centres de données à l’étranger, une mesure qui, selon lui, vise à aider le secteur américain de l’intelligence artificielle à rivaliser avec ses homologues chinois.

"Nous n'allons pas autoriser nos entreprises à construire des centres de données en dehors de notre pays", a déclaré Donald Trump alors qu'il abordait le sujet de l'IA lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche à l'issue de son voyage en Asie. Il a ajouté qu'il imposerait une "taxe colossale" aux entreprises qui construisent des centres de données à l'étranger.

Les centres de données sont essentiels à l’essor de l’IA, car ils fournissent la puissance de calcul nécessaire pour entraîner et faire fonctionner des systèmes d’IA de plus en plus complexes, une telle sanction pourrait compliquer le développement mondial de l’IA. Plusieurs grands promoteurs américains de centres de données construisent et exploitent de telles installations en dehors des États-Unis, notamment Equinix EQIX.O et Digital Realty DLR.N .

Les promoteurs de centres de données implantent souvent leurs installations à proximité des utilisateurs afin de réduire les délais pour les tâches sensibles au facteur temps, telles que le traitement des paiements. La transmission de grands volumes de données sur de longues distances peut également entraîner des coûts supplémentaires importants.

Trump s’est toujours montré un fervent défenseur de la construction de centres de données aux États-Unis, une position qui est impopulaire auprès des électeurs. Les centres de données suscitent l’opposition dans les collectivités à travers tout le pays, en raison des inquiétudes liées à la demande en électricité, aux coûts des services publics et à d’autres répercussions locales.

Le ministère du Commerce a pris lundi des mesures visant à restreindre les exportations de puces d’IA de pointe vers plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, dans le cadre d’un effort plus large visant à empêcher la Chine d’obtenir cette technologie par l’intermédiaire de pays tiers.

Les États-Unis interdisent déjà la vente directe des puces d’IA les plus avancées à la Chine, mais les entreprises chinoises continuent d’y avoir accès en louant de la capacité de calcul dans des centres de données situés dans des pays autorisés à importer légalement ces puces.