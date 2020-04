Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump annonce qu'il va suspendre la contribution américaine à l'OMS Reuters • 08/04/2020 à 00:17









WASHINGTON, 8 avril (Reuters) - Donald Trump a annoncé mardi qu'il allait suspendre la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le président américain s'exprimait lors d'un point de presse quotidien à la Maison blanche sur l'épidémie du nouveau coronavirus quelques heures après avoir vivement critiqué, via Twitter, l'OMS en reprochant à celle-ci de s'être focalisée sur la Chine et d'avoir formulé de mauvais conseils au sujet de l'épidémie. (Diane Bartz; version française Jean Terzian)

