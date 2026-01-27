Trump annonce qu'il augmente les droits de douane sur les importations sud-coréennes après le report de l'accord commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Trump accuse la législature sud-coréenne de ne pas respecter l'accord commercial

Les États-Unis et la Corée du Sud ont conclu un accord l'année dernière

Trump annonce que les droits de douane passeront de 15 % à 25 %

(Mises à jour avec plus de citations de Trump, réaction du marché, changement des mots clés pour les clients des médias de USA-TRUMP/SOUTHKOREA-TRADE à USA-TRUMP/SOUTH KOREA-TRADE) par Kanishka Singh, Andrea Shalal et Joyce Lee

Le président Donald Trump a déclaré lundi qu'il augmentait les droits de douane sur les importations américaines d'automobiles et d'autres produits sud-coréens, reprochant à la législature d'un allié et d'un partenaire commercial majeur d'avoir traîné les pieds pour mettre en œuvre un accord conclu l'année dernière.

Pour la Corée du Sud, cette décision, dont les responsables à Séoul ont dit qu'elle les avait pris par surprise, est le dernier revers en date alors qu'elle tente de naviguer dans l'alliance et le partenariat commercial au milieu des défis potentiels pour sa sécurité et sa stabilité financière posés par les exigences de M. Trump.

M. Trump et le président sud-coréen Lee Jae Myung ont conclu un accord de principe en juillet dernier pour que Séoul lance des investissements aux États-Unis d'une valeur de 350 milliards de dollars en échange d'une promesse américaine de réduire les droits de douane sur ses exportations.

"Le président Lee et moi-même avons conclu un grand accord pour les deux pays le 30 juillet 2025 et nous avons réaffirmé ces termes lorsque j'étais en Corée le 29 octobre 2025", a écrit M. Trump sur les médias sociaux.

M. Trump a déclaré que le corps législatif sud-coréen n'avait pas promulgué l'accord et que, par conséquent: « J'augmente par la présente les droits de douane sud-coréens sur les automobiles, le bois, les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques, de 15 % à 25 %. »

La date d'entrée en vigueur de la hausse n'a pas été précisée immédiatement. Une source au fait des discussions internes entre les deux pays a déclaré que M. Trump pourrait avoir été incité par les récentes mesures réglementaires prises par la Corée du Sud à l'encontre de Coupang CPNG.N , une société de commerce électronique cotée en bourse aux États-Unis qui a protesté contre ces mesures en les qualifiant d'injustes et discriminatoires. .

Les deux pays ont entamé des pourparlers afin de répondre aux préoccupations de Washington concernant les réglementations applicables aux entreprises technologiques américaines dans le cadre de l'accord commercial.

Choi Seok-young, un ancien négociateur commercial sud-coréen, a déclaré que le message de M. Trump pouvait être considéré comme "une manœuvre politique par laquelle les États-Unis exercent une pression maximale sur la Corée du Sud dans le but d'obtenir des concessions lors des négociations en cours sur les barrières non tarifaires".

L'indice de référence sud-coréen KOSPI .KS11 a chuté de 1,19 % avant d'inverser les pertes initiales pour s'échanger 1,3 % plus haut, tandis que le won KRW= s'est affaibli de 0,5 % par rapport au dollar.

La Maison Blanche et le bureau du représentant américain au commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La Maison Bleue de la Corée du Sud a déclaré que le ministre de l'industrie, actuellement au Canada , se rendrait bientôt aux États-Unis et rencontrerait le secrétaire au commerce Howard Lutnick.

La Maison Bleue a déclaré qu'elle n'avait pas été officiellement informée de la hausse des droits de douane américains, mais que le conseiller présidentiel sud-coréen rencontrerait les ministères concernés pour discuter des mesures à prendre.

Un porte-parole du parti démocrate sud-coréen au pouvoir n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. Le parlement sud-coréen doit entamer une nouvelle session le 3 février, date à laquelle les projets de loi sont généralement soumis au vote.

M. Trump a bouleversé le commerce mondial en imposant des droits de douane à presque tous les pays depuis le début de son second mandat en 2025. Dans certains cas, il a menacé d'augmenter les droits de douane, puis les a retardés ou n'a pas donné suite.

LES EXPORTATIONS VERS LES ÉTATS-UNIS CHUTENT EN 2025

Les exportations de la Corée du Sud ont atteint le chiffre record de 709,4 milliards de dollars en 2025, en hausse de 3,8 % par rapport à 2024, tandis que les expéditions à destination des États-Unis se sont élevées à 122,9 milliards de dollars, en baisse de 3,8 %, ce qui en fait néanmoins le deuxième marché le plus important après la Chine.

Les exportations d'automobiles vers les États-Unis se sont élevées à 30,2 milliards de dollars, représentant 25 % du total des expéditions américaines, le plus grand secteur sud-coréen, mais en baisse de 13,2 % par rapport à 2024.

Après l'accord conclu l'année dernière par leurs dirigeants, Washington et Séoul ont fixé les droits de douane sur les importations américaines d'automobiles et de pièces détachées coréennes à 15 %, contre 25 % auparavant, ce qui les place au même niveau que leurs concurrents japonais. Le taux de 15 % est entré en vigueur le 1er novembre.

L'augmentation des droits de douane toucherait particulièrement le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor 005380.KS et sa filiale Kia 000270.KS , dont les actions ont d'abord chuté de 4,8 % et de 6 %, respectivement, avant de se redresser pour s'échanger 0,4 % plus haut et 1,2 % plus bas.

Hyundai n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

General Motors GM.N , qui produit environ 500 000 véhicules par an en Corée du Sud et exporte la plupart d'entre eux vers les États-Unis, n'a pas non plus fait de commentaire dans l'immédiat.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA MONNAIE

Dans le cadre de l'accord conclu l'année dernière, la Corée du Sud s'est engagée à investir 350 milliards de dollars dans les secteurs stratégiques américains. Sur cette somme, 200 milliards de dollars seraient versés en espèces, par tranches échelonnées et plafonnées à 20 milliards de dollars par an, afin de maintenir la stabilité du won.

Au début du mois, le ministre sud-coréen des Finances, Koo Yun-cheol, a déclaré à Reuters que le gouvernement prévoyait de mettre en œuvre le programme d'investissement dès que possible, tout en notant que l'incertitude liée à la décision de la Cour suprême des États-Unis sur les droits de douane de M. Trump, attendue prochainement, pourrait affecter le processus.

Il a ajouté qu'il était peu probable que l'investissement prévu de 350 milliards de dollars démarre au cours du premier semestre 2026, compte tenu de la faiblesse du won.

La perspective d'importantes sorties de devises a causé des maux de tête aux autorités de Séoul à un moment où le won s'est effondré pour s'échanger à des niveaux jamais vus depuis la crise financière mondiale de 2007 à 2009.

Le ministère sud-coréen des finances a déclaré mardi qu'il consulterait activement le parlement sur le projet de loi sur les investissements américains. A indiqué le ministère, M. Koo avait déjà prévu de demander au parlement de coopérer sur cette question mardi après-midi.

Josh Lipsky, président du département d'économie internationale de l'Atlantic Council, basé à Washington, a déclaré que l'action de M. Trump reflétait son impatience face au rythme de la mise en œuvre de l'accord commercial-cadre par Séoul, tout en soulignant l'incertitude persistante concernant les tarifs douaniers.

"C 'est un nouveau rappel que les marchés ont eu tort de croire que nous allions atteindre la stabilité tarifaire en 2026", a déclaré M. Lipsky.