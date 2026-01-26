Trump annonce qu'il augmente les droits de douane sur les importations sud-coréennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump accuse la législature sud-coréenne de ne pas respecter l'accord commercial

*

Les États-Unis et la Corée du Sud ont conclu un accord l'année dernière

*

Trump annonce que les droits de douane passeront à 25 %

(Ajout d'informations contextuelles sur l'accord de l'année dernière) par Kanishka Singh, Andrea Shalal et Joyce Lee

Le président Donald Trump a déclaré lundi qu'il augmentait à 25 % les droits de douane sur les importations sud-coréennes d'automobiles, de bois et de produits pharmaceutiques aux États-Unis, tout en accusant la législature de cet allié de "ne pas respecter" l'accord commercial conclu avec Washington.

"L'assemblée législative de la Corée du Sud ne respecte pas son accord avec les États-Unis", a écrit M. Trump sur les réseaux sociaux.

"Parce que la législature coréenne n'a pas promulgué notre accord commercial historique, ce qui est sa prérogative, j'augmente par la présente les droits de douane sud-coréens sur les automobiles, le bois d'œuvre, les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques, de 15 % à 25 %."

La date d'entrée en vigueur de la hausse des droits de douane n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Le bureau présidentiel de la Corée du Sud et le bureau du représentant américain au commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. M. Trump a déjà menacé d'autres hausses de droits de douane et, dans certains cas, les a retardées ou n'a pas donné suite.

La Corée du Sud s'est efforcée de mettre en œuvre un accord annoncé avec Washington l'année dernière, qui abaissait à 15 % les droits de douane américains sur un grand nombre de ses exportations.

Mais au début du mois, le ministre sud-coréen des finances a déclaré que l'investissement de 350 milliards de dollars prévu par le pays dans des secteurs stratégiques américains dans le cadre de l'accord commercial ne pourrait probablement pas démarrer au cours du premier semestre 2026, en raison de la faiblesse de la monnaie, le won.

La perspective d'importantes sorties de devises a causé des maux de tête aux autorités de Séoul à un moment où le won s'est effondré pour s'échanger à des niveaux jamais vus depuis la crise financière mondiale de 2007 à 2009.

Tout au long de son second mandat, M. Trump a utilisé l'effet de levier des droits de douane dans le cadre de sa politique étrangère. Les économistes ont exprimé des inquiétudes quant à cette approche et la politique est également mise à l'épreuve dans une affaire en cours devant la Cour suprême des États-Unis.

Dans l'accord conclu entre les alliés l'année dernière, Washington et Séoul ont accepté de fixer les droits de douane sur les importations américaines d'automobiles et de pièces détachées coréennes à 15 %, contre 25 % auparavant, ce qui les mettrait sur un pied d'égalité avec leurs concurrents japonais.

Les deux pays ont déclaré l'année dernière que, dans le cadre de l'investissement sud-coréen de 350 milliards de dollars dans les secteurs stratégiques américains, Séoul paierait 200 milliards de dollars en espèces, sous forme de versements échelonnés plafonnés à 20 milliards de dollars par an, dans le but de maintenir la stabilité du won.

Josh Lipsky, titulaire de la chaire d'économie internationale à l'Atlantic Council, a déclaré que l'action de M. Trump à l'égard de la Corée du Sud reflétait son impatience face au rythme de la mise en œuvre de l'accord commercial-cadre par Séoul.

C 'est un nouveau rappel que les marchés ont eu tort de croire que nous allions atteindre la stabilité tarifaire en 2026", a déclaré M. Lipsky. "Les gens disent: "Oh, mais il ne va pas jusqu'au bout", et parfois c'est vrai, mais parfois ce n'est pas le cas. Et la volatilité seule – il y a un prix à payer pour cela."