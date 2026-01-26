Trump annonce qu'il augmente les droits de douane sur certaines importations sud-coréennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 5 et 6)

Le président Donald Trump a déclaré lundi qu'il augmentait à 25 % les droits de douane sur les importations sud-coréennes d'automobiles, de bois de construction et de produits pharmaceutiques aux États-Unis, tout en accusant le corps législatif de l'allié de "ne pas respecter" l'accord commercial conclu avec Washington.

"L'assemblée législative de la Corée du Sud ne respecte pas son accord avec les États-Unis", a écrit M. Trump sur les réseaux sociaux.

"Parce que le Parlement coréen n'a pas promulgué notre accord commercial historique, ce qui est sa prérogative, j'augmente par la présente les droits de douane sud-coréens sur les automobiles, le bois d'œuvre, les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques, de 15 % à 25 %."

La Maison Bleue de la Corée du Sud n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

La Corée du Sud s'est efforcée de mettre en œuvre un accord annoncé avec Washington en novembre, qui devait réduire les droits de douane américains sur ses exportations. Plus récemment, la Corée du Sud s'est engagée avec Washington pour expliquer l'enquête menée par Séoul sur la société américaine de commerce électronique Coupang CPNG.N , à la suite d'une fuite massive de données.

Tout au long de son second mandat, Donald Trump a utilisé l'effet de levier des droits de douane dans sa politique étrangère. Les économistes ont exprimé des inquiétudes quant à cette approche et la politique est également mise à l'épreuve dans une affaire en cours devant la Cour suprême des États-Unis.