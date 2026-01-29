 Aller au contenu principal
Trump annonce qu'Eli Lilly construira six usines aux États-Unis
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 19:01

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait parlé au directeur de la société pharmaceutique Eli Lilly LLY.N et que la société prévoyait de construire six usines dans le pays.

"J'ai parlé avec le directeur d'Eli Lilly, qui est un homme fantastique, une star en fait, c'est une star, très intelligent, et il m'a dit qu'il construisait six usines aux États-Unis, de grandes usines", a déclaré Donald Trump lors d'une réunion du cabinet à la Maison Blanche.

Lilly a déclaré l' année dernière qu'elle prévoyait de dépenser au moins 27 milliards de dollars pour construire quatre usines aux États-Unis afin d'accroître la production et de renforcer les chaînes d'approvisionnement médicales. Jusqu'à présent, la société a annoncé la construction de trois usines en Alabama, en Virginie et au Texas.

Lilly n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

