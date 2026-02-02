Trump annonce la création d'une réserve minérale critique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi la création d'une réserve minérale critique.

"Aujourd'hui, nous lançons ce qui sera connu sous le nom de Projet Vault pour garantir que les entreprises et les travailleurs américains ne soient jamais lésés par une quelconque pénurie", a déclaré M. Trump à la Maison Blanche.

L'initiative combinera 10 milliards de dollars de financement de la banque EXIM et 2 milliards de dollars du secteur privé, a précisé M. Trump.

Le secrétaire américain à l'intérieur, Doug Burgum, a déclaré que 11 autres pays seraient annoncés dans le courant de la semaine.