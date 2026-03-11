Trump annonce la construction d'une nouvelle raffinerie à la frontière américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La supermajor indienne Reliance réalise un investissement clé dans le projet

* L'annonce intervient au moment des élections, dans un contexte de flambée des prix des carburants

(Mise à jour avec la déclaration de l'entreprise, les commentaires des analystes, le contexte, le changement de la ligne de date, le précédent Washington) par Erwin Seba et Nicole Jao

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi des plans pour la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole à Brownsville, au Texas, en remerciant la société énergétique indienne Reliance Industries

RELI.NS pour son rôle dans le projet. M. Trump a fait cette annonce alors que les automobilistes américains réagissent à la flambée des prix de l'essence à la suite du déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran , et que les républicains et les démocrates se préparent aux élections de mi-mandat qui pourraient déterminer quel parti contrôlera le Congrès au cours des deux dernières années de la présidence de M. Trump.

America First Refining a déclaré dans un communiqué qu'une raffinerie de 168 000 barils par jour (bpd) qui sera construite dans le port de Brownsville, le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, compenserait, une fois en activité, 300 milliards de dollars de déficit commercial américain.

"Ce projet représente une avancée historique pour la production énergétique américaine", a déclaré John V. Calce, président et fondateur d'America First Refining. "Pour la première fois en un demi-siècle, les États-Unis vont construire une nouvelle raffinerie spécialement conçue pour le pétrole de schiste américain"

De nombreuses raffineries américaines de la côte du golfe du Mexique sont incapables de traiter le pétrole brut léger et non corrosif issu de la fracturation des gisements de schiste, car elles ont été configurées au cours des 40 dernières années pour traiter du brut lourd et corrosif, moins coûteux, dont la densité est plus élevée et qui contient plus de soufre.

M. Calce a félicité M. Trump pour la politique énergétique de son administration, qui met l'accent sur la production de pétrole brut américain par les raffineries nationales.

Reliance, la plus grande entreprise indienne du secteur privé, identifiée uniquement comme une "supermajor mondiale" dans la déclaration "America First", mais nommée par M. Trump dans un message sur Truth Social, a fourni un "investissement à 9 chiffres" pour une "évaluation à 10 chiffres"

Reliance a également signé avec America First "un contrat d'achat ferme sur 20 ans", ce qui signifie que la société achètera les produits fabriqués par la raffinerie.

America First prévoit de commencer les travaux au cours du deuxième trimestre de cette année, a déclaré la société.

LES EXPERTS DE L'INDUSTRIE S'INTERROGENT SUR LA NÉCESSITÉ D'UNE RAFFINERIE

Les analystes se sont montrés sceptiques quant à la nécessité d'une nouvelle raffinerie sur la côte américaine du Golfe du Mexique, qui abrite déjà huit des dix plus grandes raffineries américaines. Cinq des plus grandes raffineries se trouvent au Texas. "Les annonces initiales de l'administration Trump contiennent beaucoup d'hyperboles", a déclaré John Auers, directeur général de Refined Fuels Analytics.

La raffinerie America First "alimentera les marchés américains, renforcera notre sécurité nationale, stimulera la production d'énergie américaine, aura un impact économique de plusieurs milliards de dollars et sera la raffinerie la plus propre du monde", a déclaré M. Trump dans le message sur Truth Social annonçant le projet.

Selon Tom Kloza, analyste principal chez Kloza Advisors LLC, les raffineries de la côte américaine du Golfe du Mexique présentent des avantages par rapport aux usines situées dans d'autres régions des États-Unis.

"Si Brownsville est effectivement le lieu de construction, je suppose qu'il s'agit d'une raffinerie destinée à l'exportation", a déclaré M. Kloza. "Il n'y a pas beaucoup de demande locale et il n'y a pas d'oléoducs pour transporter le produit de Brownsville ailleurs"

Les raffineries américaines sont le principal fournisseur de carburants et de mazout de chauffage en Amérique du Sud, selon M. Kloza, et les coûts du gaz naturel, de l'hydrogène et du pétrole brut national y sont moins élevés.

M. Auers a souligné la longue histoire de Reliance dans le domaine du raffinage. La société exploite la raffinerie de pétrole de Jamnagar, en Inde, d'une capacité de 1,4 million de barils par jour, la plus grande de la planète.

"Voyons ce qui va se passer", a-t-il déclaré. "Reliance est une entreprise très prospère"

Outre ses intérêts dans le raffinage du pétrole et la pétrochimie, Reliance, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 125 milliards de dollars en 2025, exerce des activités dans les domaines de la vente au détail, des énergies nouvelles, des services numériques, des médias et du divertissement, selon le site web de la société.

Fin 2025, deux raffineries californiennes, d'une capacité combinée de 284 000 bpj, ont arrêté définitivement leur production, invoquant la réglementation stricte de la Californie sur les industries des combustibles fossiles.

Le coût de la construction de nouvelles raffineries ou de l'expansion de raffineries existantes au cours de la dernière décennie s'est élevé en moyenne à environ 40 000 dollars par baril de capacité, soit environ 6,7 milliards de dollars pour 168 000 barils. La capacité de raffinage des États-Unis, qui était de 18,4 millions de bpj à la fin de 2024, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, devrait augmenter progressivement jusque dans les années 2030, a indiqué M. Auers.