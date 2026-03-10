Trump annonce l'ouverture d'une raffinerie de pétrole au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire de Trump au paragraphe 2, le contexte aux paragraphes 3-4)

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi l'ouverture d'une raffinerie de pétrole à Brownsville, au Texas, et aremercié la société énergétique indienne Reliance pour son investissement. M. Trump a fait cette annonce sur Truth Social, déclarant que le projet America First Refining "alimenterait les marchés américains, renforcerait notre sécurité nationale, stimulerait la production d'énergie américaine, aurait un impact économique de plusieurs milliards de dollars et serait LA RAFFINERIE LA PLUS PROPRE DU MONDE."

M. Trump a déclaré qu'il s'agissait d'un accord de 300 milliards de dollars, mais il n'a pas été immédiatement précisé s'il voulait dire que cela faisait partie d'un accord plus important avec l'Inde.

En 2024, Element Fuels Holdings, une startup de la région de Dallas qui propose de construire la première raffinerie de pétrole entièrement nouvelle aux États-Unis depuis près de 50 ans, a déclaré qu'elle relançait ses efforts pour construire une grande usine à Brownsville.

Le site web d'America First Refining présente les communiqués de presse antérieurs d'Element Fuels.