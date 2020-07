Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump annonce l'envoi d'agents fédéraux face aux violences dans des villes US Reuters • 23/07/2020 à 01:52









WASHINGTON, 23 juillet (Reuters) - Donald Trump a dévoilé mercredi un plan prévoyant le déploiement d'agents fédéraux dans des villes américaines supplémentaires afin de lutter contre les crimes violents, une nouvelle étape dans la ligne dure adoptée par le président américain en matière de sécurité en amont de l'élection présidentielle de novembre. S'exprimant au cours d'un événement à la Maison blanche auquel a pris part William Barr, l'Attorney General (ministre fédéral de la Justice), Donald Trump a présenté une extension de son programme "Opération légende", qui prévoit l'appui d'agents fédéraux pour faire face aux violences, afin d'y inclure des villes comme Chicago et Albuquerque au Nouveau-Mexique. "Nous n'avons pas d'autre choix que de nous impliquer" en envoyant davantage d'agents fédéraux dans les "communautés américaines minées par les crimes violentes", a-t-il dit, mettant en avant le nombre croissant de personnes tuées dans certaines grandes villes des Etats-Unis. "Ce bain de sang doit arrêter. Il va prendre fin", a ajouté Trump. Le programme inclut le déploiement d'agents de sécurité fédéraux pour soutenir les polices locales dans leur lutte contre ce que le département de la Justice a qualifié de "flambée" des crimes violents. William Barr a tenté de différencier cette initiative de celle du département de la Sécurité intérieure, qui a envoyé des agents fédéraux pour mettre fin à des troubles à Portland, dans l'Oregon, où les autorités ont exprimé leur mécontentement sur l'implication du gouvernement fédéral. Donald Trump avait préalablement critiqué vivement des élus démocrates en charge de villes et d'Etats où des vagues criminelles ont été constatées, mettant ce sujet en avant dans le cadre de sa politique de "loi et ordre" dont il espère qu'elle satisfera sa base électorale. Le président républicain est donné derrière le démocrate Joe Biden dans les sondages en vue de l'élection du 3 novembre. Cette initiative sécuritaire risque toutefois d'alimenter les tensions, déjà fortes, dans des grandes villes américaines depuis la mort de l'afro-américain George Floyd lors de son interpellation par la police de Minneapolis en mai. Donald Trump avait prôné une approche dure et un recours à l'armée face aux manifestations contre les discriminations raciales et les violences policières qui ont émergé à travers les Etats-Unis après le décès de George Floyd. Lors d'un point de presse en fin de journée mercredi, le président américain a déclaré attendre les appels des maires et gouverneurs. "Nous sommes prêts, disposés et capables d'intervenir avec force", a-t-il déclaré. (Jeff Mason et Sarah N. Lynch; version française Jean Terzian)

