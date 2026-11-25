Trump annonce de nouveaux droits de douane pour lutter contre les surcapacités industrielles, sans se laisser décourager par sa défaite aux élections de mi-mandat

Le président américain Donald Trump a lancé mercredi une nouvelle salve de droits de douane contre 14 partenaires commerciaux majeurs, dont la Chine, le Japon et l’Union européenne, sans se laisser décourager dans sa politique protectionniste par les pertes subies par son parti républicain lors des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Son administration a proposé de nouveaux taux maximaux potentiels allant de 20 % à 40 % pour lutter contre la surcapacité industrielle que, selon elle, ces pays encouragent. Mais le bureau du représentant américain au commerce (USTR) a déclaré qu’il comptait plafonner ces nouveaux droits de douane aux niveaux inférieurs convenus dans le cadre d’accords commerciaux déjà conclus ou encore en cours de négociations.

En dévoilant les résultats d’une enquête de huit mois sur les pratiques commerciales déloyales liées à la surcapacité industrielle, l’USTR vise à rétablir plus pleinement le levier tarifaire de Trump après que la Cour suprême a invalidé en février son vaste programme de droits de douane mondiaux en vertu d’une loi sur les urgences nationales.

Cette initiative vise également à asseoir les droits de douane de Trump et les accords commerciaux associés sur des bases juridiques et politiques plus solides, en les étayant par une loi commerciale validée par les tribunaux – la section 301 du Trade Act de 1974 – et en s’attaquant aux subventions étrangères et aux politiques industrielles considérées comme des problèmes commerciaux majeurs tant par les républicains que par les démocrates.

Par ailleurs, l’USTR a proposé un nouveau droit de douane de 10 % sur les importations d’avions commerciaux Embraer finis en provenance du Brésil, ainsi qu’une augmentation des droits de douane sur les importations de sucre brésilien dépassant les quotas, dans le cadre d’une initiative visant à pousser Brasilia à rectifier des pratiques commerciales prétendument déloyales .

Ces produits étaient auparavant exemptés des droits de douane de 25 % imposés par Trump sur les marchandises brésiliennes en juillet, dans le cadre d’une enquête distincte au titre de l’article 301. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré avoir décidé de proposer ces hausses tarifaires après que des mois de négociations entre les États-Unis et le Brésil n’ont abouti à « aucun progrès significatif ».

LA CHINE EN TÊTE DES TAUX DE SURCAPACITÉ

Dans le cadre de l’enquête sur les capacités de production excédentaires, l’USTR a indiqué que la Chine serait soumise au taux plafonné le plus élevé, à savoir 20 %, qui s’ajouterait aux droits de douane d’environ 25 % imposés lors du premier mandat de Trump.

Ce taux serait conforme à la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine qui expire le 10 janvier. Toutefois, si cette trêve venait à prendre fin, le taux applicable à la Chine passerait à 40 %, a précisé l’USTR.

Le Vietnam serait soumis à un taux de droits de douane plafonné à 20 % s’il parvenait à un accord commercial avec Washington, ce taux passant à 35 % en cas d’échec des négociations.

M. Greer a déclaré que ces droits de douane, qui n’entreraient en vigueur qu’après une audition publique prévue le 25 janvier, visaient à contrer « les stratégies industrielles reposant sur le ciblage du secteur manufacturier, la suppression des salaires et de la main-d’œuvre, les aides financières et autres soutiens, les apports provenant d’une économie non marchande, ainsi que d’autres pratiques faussant le marché » qui sapent le tissu industriel américain.

Ces droits ne s’ajouteraient pas aux droits antérieurs de 10 % ou 12,5 % imposés dans le cadre d’une enquête américaine distincte portant sur l’application laxiste des lois contre le travail forcé dans 60 économies, ni aux droits sectoriels liés à la sécurité nationale sur l’acier, l’aluminium, les automobiles et d’autres biens.

M. Greer a précisé que les droits de douane proposés ne s’appliqueraient pas non plus à environ 30 milliards de dollars d’importations chinoises faisant l’objet d’une procédure d’allègement tarifaire dans le cadre d’un mécanisme bilatéral connu sous le nom de « Board of Trade ».

Washington accuse depuis longtemps la Chine de subventionner son industrie et d’inonder les marchés mondiaux d’exportations à bas prix, allant de l’acier aux véhicules électriques en passant par les produits solaires.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington a rejeté les allégations selon lesquelles la Chine serait à l’origine d’une surcapacité, sans pour autant menacer de riposter.

“La soi-disant question de la 'surcapacité industrielle' n’existe pas réellement et ne devrait pas servir de prétexte à des manipulations politiques,” a déclaré le porte-parole, exhortant les deux parties à mettre conjointement en œuvre les accords conclus entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.

DES TAUX RÉDUITS POUR LES ACCORDS COMMERCIAUX

L’USTR a également proposé des taux de droits de douane plafonnés à 18 % pour les marchandises importées du Cambodge, d’Indonésie, de Malaisie, de Thaïlande et du Bangladesh, et à 15 %, y compris les droits existants au titre de la “nation la plus favorisée”, pour le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Union européenne et la Suisse.

L’Inde, qui n’a pas encore conclu d’accord commercial avec l’administration Trump, serait soumise à un taux de droits de douane de 17 % si un accord était finalisé et à un taux de 25 % en cas d’échec des négociations, a précisé l’USTR. Singapour bénéficierait d’un taux de droits de douane plafonné à 10 %.

M. Greer a déclaré à CNBC que les plafonds proposés étaient conformes aux accords commerciaux conclus au cours de l’année écoulée, qui avaient également réduit les barrières aux exportations américaines.

“Nous nous en tenons à cela dans nos propositions, car nous pensons que bon nombre de ces accords que nous avons conclus résolvent en réalité une grande partie des problèmes liés à la surcapacité, ou peuvent contribuer à y remédier”, a déclaré M. Greer, ajoutant que ces taux plafonnés ne constituaient pas une surprise pour les partenaires commerciaux.

Le Mexique et la Norvège ont été exclus des propositions car les enquêtes sur leurs pratiques commerciales sont toujours en cours, a précisé M. Greer.

Malgré tout, la perspective de nouvelles barrières commerciales a pesé sur les marchés boursiers mercredi, dans un contexte de nouvelle vague de ventes massives sur les valeurs technologiques. Les principaux indices américains ont ouvert en baisse de plus de 1 %, l’indice Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, reculant de plus de 3 %.

“Cela nous rappelle une fois de plus que, même si la justification juridique des droits de douane ne cesse d’évoluer, le protectionnisme américain devient de plus en plus difficile à démanteler”, ont écrit les analystes d’ING.

PLUS DE SOUTIEN, PLUS DE DURABILITÉ

Les droits de douane de Trump et leur impact sur la hausse du coût de la vie ont été un enjeu majeur dans la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat. Un sondage d’opinion Reuters/Ipsos réalisé après la défaite des républicains aux élections de mi-mandat a révélé que 62 % des personnes interrogées soutenaient les efforts des démocrates visant à les abroger .

Le sénateur américain Ron Wyden, un démocrate de l’Oregon qui devrait présider la commission des finances du Sénat lors de la rentrée du nouveau Congrès en janvier, a déclaré: “Moins d’un mois après que les électeurs ont rejeté son programme commercial désastreux, Trump a décidé d’augmenter une nouvelle fois les prix pour les Américains. En tant que président de la commission des finances, j’utiliserai tous les moyens à ma disposition pour mettre fin aux droits de douane désastreux de Trump.”

Mais cela ne sera pas facile, car il existe au Congrès un soutien bipartisan en faveur de la lutte contre les surcapacités, principalement concentrées en Chine, a déclaré Nathaniel Halvorson, ancien responsable de l’USTR (Représentant américain au commerce) et désormais associé spécialisé dans le commerce chez Baker McKenzie.

L’abrogation de ces droits de douane pourrait également entraîner l’effondrement de certains accords commerciaux, a ajouté M. Halvorson, et les démocrates “devraient se demander s’ils souhaitent annuler un accord qui pourrait, dans une certaine mesure, servir les intérêts américains”.