Trump affirme vouloir nommer Dana White, le patron de l'UFC, au poste de porte-parole de la Maison Blanche

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(Ajout d'une information de CNN indiquant que White a décliné l'offre au paragraphe 5)

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il avait demandé au promoteur d'arts martiaux mixtes Dana White d'occuper le poste de porte-parole de la Maison Blanche et l'avait invité à venir accompagné de quelques combattants en tant qu'assistants, "même si certains ne sont pas originaires de notre pays".

Dana White, directeur général de l’Ultimate Fighting Championship, est un "combattant et guerrier violent", a écrit Donald Trump dans un message publié sur Truth Social.

Trump a également demandé que six détenteurs actuels ou anciens de titres de l’UFC rejoignent White, dont deux athlètes originaires de la région russe du Daghestan, Islam Makhachev et Khabib Nurmagomedov; les Américains Justin Gaethje, Daniel Cormier et "Kayla Harris", sans doute une référence à Kayla Harrison; ainsi qu’Amanda Nunes, d’origine brésilienne, qui a obtenu la nationalité américaine l’année dernière.

"Nous avons besoin de ces personnes pour nous défendre contre la gauche lunatique", a écrit Trump.

White a décliné l’offre, a rapporté CNN, citant une source proche du dossier. White et la société mère de l’UFC, TKO Group Holdings TKO.N , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters .

Le poste de porte-parole de la Maison Blanche est vacant depuis que le mandat de Katie Zacharia a pris fin le mois dernier après moins d’une semaine. Zacharia avait remplacé Karoline Leavitt, qui avait quitté ses fonctions fin août.

White et Trump ont travaillé ensemble pour la première fois au début des années 2000, lorsque le casino Taj Mahal de Trump accueillait certains événements de l’UFC. Mais ils sont devenus des alliés plus proches depuis que le patron de l’UFC a publiquement soutenu la campagne présidentielle de Trump en 2016.

Ces dernières années, Trump a assisté à plusieurs événements de l’UFC, et en juin, la Maison Blanche a organisé une soirée de combats de l’UFC dans le cadre des célébrations marquant le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis.

Le service de presse de la Maison Blanche compte déjà parmi ses rangs un ancien porte-parole de l’UFC, Steven Cheung, directeur de la communication de la Maison Blanche, qui a travaillé pour l’organisation de White de 2013 à 2016.