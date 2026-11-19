Trump affirme que lui-même et le président chinois Xi souhaitent des règles modérées en matière d'IA

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi, lors d'une interview accordée à Fox News, que le président chinois Xi Jinping et lui-même souhaitaient tous deux mettre en place une réglementation en matière d'intelligence artificielle (IA) pour des raisons de sécurité et qu'ils travailleraient ensemble à l'élaboration de règles raisonnables dans ce domaine.

Donald Trump a également précisé qu'il n'avait pas beaucoup abordé avec Xi Jinping la question de Nvidia NVDA.O ni celle de l'espion chinois présumé.