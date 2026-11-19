Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi, lors d'une interview accordée à Fox News, que le président chinois Xi Jinping et lui-même souhaitaient tous deux mettre en place une réglementation en matière d'intelligence artificielle (IA) pour des raisons de sécurité et qu'ils travailleraient ensemble à l'élaboration de règles raisonnables dans ce domaine.
Donald Trump a également précisé qu'il n'avait pas beaucoup abordé avec Xi Jinping la question de Nvidia NVDA.O ni celle de l'espion chinois présumé.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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