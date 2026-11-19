Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi lors d'une interview accordée à Fox News que le président chinois Xi Jinping et lui-même souhaitaient tous deux une réglementation de l'IA à des fins de sécurité et qu'ils travailleraient ensemble à l'élaboration de règles raisonnables en la matière.

M. Trump a également précisé qu’il n’avait pas beaucoup évoqué avec M. Xi l’ NVDA.O de Nvidia ni les liens entre son directeur général, Jensen Huang, et un espion chinois présumé , lors de sa rencontre avec le président chinois cette semaine à Shenzhen .

L’ambassade de Chine à Washington a déclaré jeudi dans un communiqué que les deux pays devaient « renforcer la communication et la coordination, prévenir les risques liés à l’IA en matière de sécurité et veiller à ce que l’IA reste toujours sous contrôle humain ».

Les États-Unis et la Chine se livrent à une course effrénée pour développer des modèles d’IA de pointe, que les deux pays considèrent comme stratégiquement importants pour leur leadership militaire et technologique.

Les dirigeants se sont rencontrés à un moment délicat de cette course. Le New York Times a rapporté en octobre que l’ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang, avait entretenu une relation amoureuse avec une femme accusée d’espionnage pour le compte de Pékin. Reuters n’a pas confirmé de source indépendante que cette femme était une espionne.

Nvidia est le premier fabricant mondial de puces de pointe largement utilisées pour développer des modèles d’IA de pointe. Les États-Unis cherchent depuis des années à limiter l’accès de la Chine aux puces de Nvidia, car ils ne veulent pas que l’armée chinoise en tire profit.