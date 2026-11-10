Trump affirme que le FBI enquête sur le directeur général de Nvidia, Huang, alors que la polémique avec la Chine s'intensifie

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* Lundi, l'action Nvidia a clôturé en baisse de plus de 4%

* L'enquête interne met en lumière l'avenir de Huang

* La plupart des analystes ne s'attendent pas à ce que Huang démissionne

* Le ministère chinois des Affaires étrangères qualifie les accusations d'espionnage de “sans fondement”

(Réécriture avec les commentaires de Trump aux paragraphes 1 à 3, ajout du cours de clôture de l'action au paragraphe 4, plus de détails sur Trump aux paragraphes 10 et 11, citation d'un analyste au paragraphe 14, action en justice des actionnaires au paragraphe 15, pression des législateurs aux paragraphes 16 et 17)

par Steve Holland, Courtney Rozen, Karen Freifeld et David Shepardson

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que le FBI enquêtait sur la liaison entre Jensen Huang, directeur général de Nvidia

NVDA.O , et une femme d’affaires chinoise soupçonnée d’être une espionne au service de Pékin.

Trump s’est dit “stupéfait ” par ces allégations concernant Huang, qui compte parmi ses plus proches alliés dans la Silicon Valley. Trump a indiqué avoir parlé au directeur général, qui lui a affirmé n’avoir aucune idée que cette femme était une espionne.

“Je sais que le FBI enquête sur cette affaire”, a déclaré Trump. “Je pense qu’il s’en sortira bien”, a-t-il ajouté.

L’action Nvidia a clôturé en baisse de plus de 4% lundi après que le conseil d’administration de la société a lancé une enquête interne visant à déterminer si Huang avait été la cible d’une opération de renseignement étrangère.

Cette enquête, annoncée dimanche, a braqué les projecteurs sur l’avenir de Huang, âgé de 63 ans, compte tenu du statut de Nvidia en tant que fabricant de puces le plus valorisé au monde et du rôle de son directeur général en tant que principal promoteur du boom de l’IA. Huang a déclaré aux employés de Nvidia qu’il avait été infidèle à sa femme, sans toutefois révéler de détails sur cette relation.

Vêtu de sa veste en cuir, Huang jouit d’un statut de rock star dans le monde entier, en particulier en Asie, où il se mêle souvent librement à ses fans, prenant des selfies et signant des autographes pour ses fidèles admirateurs.

Il est le cinquième actionnaire de Nvidia avec une participation d’environ 3,6%, selon les données de LSEG, et exerce un contrôle strict sur l’entreprise grâce à une structure hiérarchique inhabituellement horizontale dans laquelle des dizaines de cadres lui rendent directement compte.

Mais contrairement à Meta Platforms META.O de Mark Zuckerberg ou à SpaceX SPCX.O d’Elon Musk , Nvidia ne dispose pas d’actions à double classe qui conféreraient au cofondateur Huang un contrôle majoritaire des droits de vote.

Le New York Times a rapporté que Trump avait été informé de la relation entre Huang et cette femme, ainsi que du fait qu’elle transmettait des informations au gouvernement chinois, et que le président avait choisi de ne pas donner suite à ces informations.

“Ce soi-disant récit d’espionnage chinois n’est qu’une accusation sans fondement, une calomnie et une campagne de dénigrement”, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, aux journalistes à Pékin.

Les relations entre Huang et Trump ont coïncidé avec plusieurs évolutions politiques favorables à l’entreprise, et le président a couvert Huang d’éloges, lui décernant en octobre la plus haute distinction nationale pour ses réalisations scientifiques.

Le jour même où Trump a remis cette distinction à Huang, le président a révélé avoir acheté jusqu’à 1,6 million de dollars et vendu jusqu’à 1 million de dollars d’actions Nvidia au cours de l’été.

“Pas un directeur général comme les autres”

Nvidia a déclaré que son conseil d’administration avait confiance en Huang, considéré par de nombreux acteurs de Wall Street comme la figure la plus importante du secteur de l’IA. Les analystes ont reconnu l’incertitude entourant la succession, mais la plupart ne s’attendent pas à ce que l’enquête conduise à la démission du directeur général de longue date.

“Nvidia n’est pas une entreprise comme les autres et Jensen n’est pas un directeur général comme les autres ; il incarne Nvidia, définit clairement la stratégie et l’orientation à long terme, et tire lui-même la plupart des ficelles de l’entreprise”, a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

Les actionnaires de Nvidia n’ont pas tardé à intenter lundi une action collective contre Huang et l’entreprise, les accusant d’avoir escroqué les actionnaires en dissimulant les liens de Huang avec un espion chinois présumé.

Des législateurs et des militants ont déclaré à Reuters que le Congrès était plus susceptible d’adopter une loi visant à restreindre l’accès de la Chine aux puces d’IA, à la lumière des informations concernant la relation de Huang avec un agent présumé des services de renseignement chinois.

Le chef de file démocrate à la Chambre des représentants américaine, Hakeem Jeffries, a déclaré lundi que le Congrès avait besoin de plus de réponses et a appelé la Chambre à adopter un projet de loi annuel sur la défense comprenant des restrictions sur les ventes de puces à la Chine.

Le New York Times a rapporté le mois dernier que Huang entretenait une relation avec Alice Huang, une ancienne dirigeante sans lien de parenté avec lui de la société Megaspeed, basée à Singapour, sur laquelle les autorités américaines ont enquêté et conclu qu’elle était un agent des services de renseignement chinois.

Megaspeed n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi, jour férié à Singapour.

Alice Huang n’avait pas répondu au New York Times le mois dernier lorsque celui-ci avait révélé pour la première fois sa relation avec Huang, et Reuters n’a pas pu déterminer où elle se trouvait lundi pour obtenir ses commentaires.