Trump affirme que le directeur général de Nvidia lui a dit qu'il ne savait pas que la femme qui lui était liée était une espionne

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(Ajout des commentaires de Trump et du contexte aux paragraphes 2 à 6)

Le président Donald Trumpa déclaré lundi avoir parlé au directeur général de Nvidia, Jensen Huang, après qu’un article de presse l’eut associé à une femme d’affaires accusée d’avoir transmis des informations à la Chine, et que M. Huang lui avait affirmé qu’il n’avait aucune idée que cette femme était une espionne.

Le conseil d'administration de Nvidia a ouvert une enquête après que le New York Times a révélé que M. Huang entretenait des relations étroites avec une femme d'affaires chinoise dont les services de renseignement américains pensent qu'elle a partagé des informations avec Pékin. Lundi, l'action Nvidia a atteint son plus bas niveau depuis sept mois.

Trump, qui a déclaré avoir parlé à Huang lundi, s’est dit « stupéfait » par ces allégations et a indiqué que le FBI enquêtait désormais sur cette affaire.

"Je lui ai posé la question suivante: “Saviez-vous qu’elle était une espionne?” Il m’a répondu: “Je n’avais aucune idée qu’elle était une espionne” et je le crois vraiment", a déclaré Trump lors d’un point presse à la Maison Blanche.

"Je sais que le FBI enquête là-dessus", a ajouté M. Trump. "Je pense qu’il s’en sortira très bien", a-t-il ajouté.

Huang est l’un des plus proches alliés de Trump dans la Silicon Valley, et leur relation remonte au moins à 2025.

Au cours des deux dernières années, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien au programme de l’administration et est devenu une figure régulière à Washington, alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois.