 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump affirme que le directeur général de Nvidia lui a dit qu'il ne savait pas que la femme qui lui était liée était une espionne
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 23:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de Trump et du contexte aux paragraphes 2 à 6)

Le président Donald Trumpa déclaré lundi avoir parlé au directeur général de Nvidia, Jensen Huang, après qu’un article de presse l’eut associé à une femme d’affaires accusée d’avoir transmis des informations à la Chine, et que M. Huang lui avait affirmé qu’il n’avait aucune idée que cette femme était une espionne.

Le conseil d'administration de Nvidia a ouvert une enquête après que le New York Times a révélé que M. Huang entretenait des relations étroites avec une femme d'affaires chinoise dont les services de renseignement américains pensent qu'elle a partagé des informations avec Pékin. Lundi, l'action Nvidia a atteint son plus bas niveau depuis sept mois.

Trump, qui a déclaré avoir parlé à Huang lundi, s’est dit « stupéfait » par ces allégations et a indiqué que le FBI enquêtait désormais sur cette affaire.

"Je lui ai posé la question suivante: “Saviez-vous qu’elle était une espionne?” Il m’a répondu: “Je n’avais aucune idée qu’elle était une espionne” et je le crois vraiment", a déclaré Trump lors d’un point presse à la Maison Blanche.

"Je sais que le FBI enquête là-dessus", a ajouté M. Trump. "Je pense qu’il s’en sortira très bien", a-t-il ajouté.

Huang est l’un des plus proches alliés de Trump dans la Silicon Valley, et leur relation remonte au moins à 2025.

Au cours des deux dernières années, il a exprimé à plusieurs reprises son soutien au programme de l’administration et est devenu une figure régulière à Washington, alors que Nvidia cherchait à vendre des puces de pointe sur le marché chinois.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

NVIDIA
178,6700 USD NASDAQ -4,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
92,6 -6,77%
CAC 40
8 233,3 +1,16%
2CRSI
17,19 +8,25%
Or
4 140,44 +1,80%
NVIDIA
178,67 -4,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank