Trump affirme que la Chine pourrait acheter jusqu'à 750 avions Boeing

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du mot "as" qui manquait dans le titre)

La Chine a accepté d'acheter 200 avions Boeing BA.N , avec un engagement potentiel d'achat pouvant aller jusqu'à 750 appareils, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump aux journalistes, ajoutant que ces avions seraient équipés de moteurs General Electric GE.N .

Si ces commandes sont finalisées, elles marqueraient le premier contrat chinois majeur de Boeing depuis près d'une décennie, après que le constructeur américain a été largement écarté du deuxième marché aéronautique mondial en raison des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Ce serait également une victoire dont Trump a grandement besoin, ses droits de douane agressifs et ses autres politiques commerciales n'ayant jusqu'à présent pas réussi à réduire de manière significative l'important déficit commercial américain.