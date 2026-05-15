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Trump affirme que la Chine pourrait acheter jusqu'à 750 avions Boeing
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du mot "as" qui manquait dans le titre)

La Chine a accepté d'acheter 200 avions Boeing BA.N , avec un engagement potentiel d'achat pouvant aller jusqu'à 750 appareils, a déclaré vendredi le président américain Donald Trump aux journalistes, ajoutant que ces avions seraient équipés de moteurs General Electric GE.N .

Si ces commandes sont finalisées, elles marqueraient le premier contrat chinois majeur de Boeing depuis près d'une décennie, après que le constructeur américain a été largement écarté du deuxième marché aéronautique mondial en raison des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Ce serait également une victoire dont Trump a grandement besoin, ses droits de douane agressifs et ses autres politiques commerciales n'ayant jusqu'à présent pas réussi à réduire de manière significative l'important déficit commercial américain.

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