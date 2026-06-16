Trump affirme que l'accord avec l'Iran sera bientôt rendu public et qu'il empêchera Téhéran de se doter de l'arme nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des propos de Trump lors du G7 aux paragraphes 3-4 et 7)

* L'accord sera officiellement signé vendredi en Suisse

* La question du programme nucléaire iranien sera abordée lors de négociations ultérieures

* Les cours du pétrole atteignent leur plus bas niveau depuis trois mois

* Le conflit entre Israël et le Hezbollah reste un facteur de complication

par Steve Holland et Jana Choukeir

Des doutes ont surgi autour de l'accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient , certains avertissant que le transport maritime et les exportations d'énergie pourraient mettre des semaines à se redresser, bien que le président américain Donald Trump ait déclaré mardi que le texte serait rendu public prochainement.

Cet accord provisoire prolongerait de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et permettrait la réouverture du détroit d’Ormuz, que l’Iran bloque de fait depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran en février.

Trump a déclaré que le texte de l’accord stipulait clairement que Téhéran ne disposerait pas d’arme nucléaire, et que l’accord complet serait rendu public dans un cadre officiel d’ici quelques jours.

S’exprimant lors des réunions du G7 en France , M. Trump a ajouté qu’il était favorable à l’idée de soumettre l’accord avec l’Iran au Congrès pour examen, une demande formulée par certains législateurs républicains.

Les négociateurs aborderont des questions épineuses telles que l’avenir du programme nucléaire iranien lors de la prochaine phase des pourparlers, qui, selon le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araqchi, débutera vendredi en Suisse après la signature officielle de l’accord-cadre. Deux autres questions que Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avaient invoquées pour justifier la guerre – mettre fin au soutien de l’Iran aux groupes armés régionaux agissant pour son compte et freiner son programme de missiles – ne devraient pas figurer à l’ordre du jour de ces négociations.

“L’Iran veut en finir”, a déclaré Trump aux journalistes à propos de la prochaine phase des négociations avec l’Iran. “Ils doivent se remettre au travail, et les relations sont désormais normalisées, donc je pense que cela va aller assez vite.” Plus tôt, il avait qualifié l’accord de “rempart contre l’arme nucléaire” pour l’Iran.

Le vice-président JD Vance et le principal négociateur iranien, Mohammad Baqer Qalibaf, devraient assister à la cérémonie officielle de signature vendredi.

L'ACCORD DÉFINITIF N'A PAS ENCORE PRIS FORME

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2% mardi, atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois, au lendemain d’une chute de près de 5% suite à l’annonce de l’accord, bien que les responsables du secteur estiment que la production de pétrole et de gaz au Moyen-Orient mettra des mois à se rétablir complètement.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a écrit lundi sur les réseaux sociaux que l’accord provisoire constituait une “étape importante” vers la fin des combats, mais a souligné qu’un accord définitif pour une trêve durable “n’avait pas encore pris forme”.

M. Vance a déclaré à CNN que le mémorandum signé était un “document très général”. Les détails devraient être rendus publics au cours des deux prochains jours, ont indiqué des responsables américains.

Les deux parties restent soumises à des pressions à la suite d’un conflit qui a fait au moins 7.000 morts, principalement en Iran et au Liban, et qui a bouleversé les marchés énergétiques mondiaux. Cet accord expose Trump à des critiques au sein même de son propre parti, tandis que les dirigeants iraniens pourraient courir le risque de voir resurgir des manifestations s’ils ne parviennent pas à alléger les pressions économiques après une guerre dévastatrice. Les responsables américains et iraniens affirment que cet accord pourrait à terme apporter des avantages économiques substantiels à l’Iran grâce à la levée des sanctions et au déblocage des avoirs à l’étranger. Il pourrait également permettre la création d’un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars, financé par les États voisins du Golfe qui accueillent des bases militaires américaines et ont été touchés par les attaques iraniennes pendant la guerre. Des responsables américains, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré que l’Iran devrait satisfaire aux exigences américaines de ne jamais fabriquer d’arme nucléaire et de cesser de soutenir des milices telles que le Hezbollah au Liban afin de bénéficier de ces avantages. Les responsables iraniens, qui ont toujours nié avoir l’intention de fabriquer une arme nucléaire, affirment qu’ils n’ont fait que de maigres concessions en acceptant de reprendre les discussions diplomatiques sur le programme d’enrichissement d’uranium de l’Iran , qui avaient été interrompues par la guerre.

PRUDENCE EN MATIÈRE DE TRANSPORT MARITIME Les deux parties affirment que le détroit d’Ormuz, par lequel transite normalement environ un cinquième du commerce mondial de pétrole et de gaz naturel liquéfié, sera ouvert à partir de vendredi . Mardi, la télévision d’État iranienne a fait état d’opérations visant à lever son blocus maritime, tout en soulignant que les navires devaient toujours se coordonner avec les Gardiens de la Révolution iraniens. Trump avait déclaré plus tôt que les pétroliers commençaient à quitter le détroit, et Reuters a rapporté que les États-Unis – qui avaient imposé leur propre blocus sur les ports iraniens – avaient supervisé des dizaines de transferts secrets de pétrole de navire à navire afin de maintenir le flux des exportations énergétiques du Golfe.

Les États-Unis ont déclaré que le détroit serait ouvert sans péage pendant 60 jours et qu’ils s’attendaient à ce que cette disposition fasse partie d’un accord final. L’Iran a laissé entendre qu’il conserverait le contrôle du détroit conjointement avec Oman.

Les transporteurs maritimes indiquent qu’ le retour à un trafic normal se fera progressivement.

L’une des préoccupations est la présence éventuelle de mines dans ce passage étroit entre l’Iran et Oman. Une opération de déminage approfondie “prendrait des semaines, voire des mois”, a déclaré mardi à Reuters un responsable de la société grecque de sécurité maritime Diaplous.

INCERTITUDE AUTOUR DU LIBAN

Le conflit entre Israël, allié des États-Unis, et le Hezbollah, milice libanaise alliée à l’Iran, qui a contraint 1,2 million de personnes à fuir, reste une autre source de complication.

L’Iran a déclaré que l’accord exigeait une cessation totale des hostilités dans cette région, mais M. Netanyahu a affirmé qu’Israël maintiendrait ses forces dans le sud du Liban et se réserverait le droit de riposter aux attaques du Hezbollah. Trump a exprimé sa frustration face à la campagne militaire israélienne, déclarant mardi qu’il n’était “pas satisfait” de la manière dont Israël avait agi. Israël n’a pas participé directement aux pourparlers de paix avec l’Iran.

Un responsable américain a déclaré que le retrait israélien du Liban, pays qu’Israël a envahi en mars après l’entrée en guerre du Hezbollah, ne constituait pas une condition de l’accord.

M. Araqchi a déclaré que les attaques israéliennes devaient cesser immédiatement.