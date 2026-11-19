Trump affirme que Jensen Huang n'a été évoqué que “très brièvement” lors de son entretien avec Xi

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir discuté de l'intelligence artificielle avec le président chinois Xi Jinping, mais la mention de l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, n'a été évoquée que “brièvement” au cours de la discussion.

“Nous n’en avons pas discuté. J’ai peut-être évoqué le sujet très brièvement, car c’est une véritable tragédie. C’est une tragédie. C’est un homme tellement brillant”, a déclaré Donald Trump lors d’une interview accordée à Fox News et diffusée dans le cadre de l’émission “The Ingraham Angle” de la chaîne.