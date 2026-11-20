Trump affirme qu'il soutient toujours Lutnick et exhorte Huang, le directeur général de Nvidia, à présenter ses excuses

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu’il soutenait toujours Howard Lutnick, le qualifiant de “très bon homme d’affaires”, alors qu’un scandale chez le fabricant de puces d’IA Nvidia NVDA.O soulève des questions sur la gestion par Lutnick des ventes de puces à la Chine.

S'adressant aux journalistes lors d'une conférence de presse à l'issue de son voyage en Asie cette semaine, M. Trump a également indiqué avoir évoqué le cofondateur et désormais ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang , avec le président chinois Xi Jinping, sans toutefois donner plus de détails sur leur conversation.

Des informations selon lesquelles Jensen Huang aurait eu une liaison extraconjugale avec un cadre de l’entreprise et entretenu des liens avec un espion chinois présumé ont entraîné sa démission et déclenché des enquêtes menées par les autorités de régulation américaines et le FBI, ainsi qu’une intervention du Congrès, un audit interne et un projet de recours collectif des investisseurs.

Le sénateur américain Tom Cotton, républicain de l’Arkansas, a déclaré vendredi au Wall Street Journal que Lutnick avait ignoré à plusieurs reprises les avertissements selon lesquels des puces américaines destinées à l’intelligence artificielle étaient acheminées clandestinement vers la Chine avant que le scandale Nvidia ne soit rendu public, mais il s’est abstenu de dire qu’il devrait démissionner.

Les démocrates, qui prendront le contrôle du Congrès en janvier, enquêtent quant à eux pour déterminer si Lutnick a utilisé ses fonctions pour aider la société d’investissement Cantor Fitzgerald, contrôlée par ses fils, à éviter des pertes liées à l’examen minutieux des liens entre Nvidia et une entreprise chinoise.

“Je n’ai pas perdu confiance en lui. C’est un homme d’un genre à part, un très bon homme d’affaires”, a déclaré Trump aux journalistes. “Je pense qu’il fait du très bon travail.”

Trump a également déclaré qu’il aimerait voir l’ancien dirigeant de Nvidia “présenter des excuses en bonne et due forme et revenir”, ajoutant: “J’en ai discuté avec le président Xi, et il a dit: “Oh, brillant, brillant — c’est un homme brillant.” C’est vrai.”

Ses propos contredisent ceux de son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui avait déclaré vendredi matin à CNBC lors d’une interview que l’ancien directeur général de Nvidia n’avait pas été évoqué lors des discussions.

Le New York Times a rapporté vendredi que l’espionne chinoise présumée, Alice Huang, entretenait des liens étroits avec l’industrie de la défense chinoise.

Jensen Huang a accepté de témoigner devant le Sénat américain lors d’une audition publique, a déclaré vendredi un collaborateur du président de la commission bancaire du Sénat, bien qu’un représentant de M. Huang ait refusé de commenter. M. Huang doit également s’entretenir à huis clos avec des députés de la Chambre des représentants américaine début décembre.