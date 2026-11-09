Trump affirme n'avoir pas discuté avec Jensen Huang, directeur général de Nvidia, au sujet des allégations, et le qualifie de “personne formidable”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il n'avait pas discuté avec Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , au sujet des allégations concernant sa relation avec une femme d'affaires chinoise, mais a qualifié ce dernier de “personne remarquable”.
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