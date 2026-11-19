Le président américain Donald Trump a déclaré avoir discuté avec le président chinois Xi Jinping de l'intelligence artificielle, et que la mention de l'ancien directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang , n'avait été abordée que "brièvement".

Jensen Huang a démissionné à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, notamment avec la femme d’affaires chinoise Alice Huang.

"Nous n’en avons pas discuté. J’ai peut-être évoqué le sujet très brièvement, car c’est une véritable tragédie. C’est une tragédie. C’est un homme tellement brillant", a déclaré Donald Trump lors d’une interview accordée à Fox News et diffusée mercredi dans l’émission "The Ingraham Angle" de la chaîne.

Les services de renseignement américains tentent de déterminer les liens entre Alice Huang et le ministère chinois de la Sécurité, ainsi que la nature des informations qu’elle aurait pu transmettre, ont indiqué des sources proches du dossier.

"Je n’en ai pas entendu parler", a répondu Trump lorsqu’on lui a demandé si cette affaire constituait une menace pour la sécurité nationale.

"Je n’ai pas entendu dire qu’elle était une espionne", a ajouté Trump.

Jensen Huang avait exprimé son soutien au programme de Trump en matière d’IA et avait rencontré ce dernier à plusieurs reprises alors que Nvidia cherchait à vendre des puces à la Chine.