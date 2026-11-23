Le président Donald Trump a déclaré lundi avoir conclu un accord avec le conseil d’administration d’ NVDA.O Nvidia, pour réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général, en assurant à ses membres que ce dirigeant de la Silicon Valley, qu’il a qualifié de "trésor national", ne représenterait aucun risque pour la sécurité nationale américaine. Trump a indiqué avoir été en contact avec le conseil d’administration depuis la démission de Huang, le 12 novembre, à la suite de révélations concernant ses relations extraconjugales avec des subordonnées et avec la ressortissante chinoise Alice Huang, une espionne présumée avec laquelle il n’a aucun lien de parenté.

Trump, qui compte Huang parmi ses amis les plus proches de la Silicon Valley, avait fait pression pour sa réintégration malgré ces révélations, dans le cadre d’une intervention exceptionnellement publique d’un président américain dans le processus décisionnel d’une entreprise.

"Le conseil d’administration a décidé de faire ce que nous voulions faire. Et l’une des choses que le conseil souhaitait savoir, c’est s’il y avait un problème de sécurité nationale", a déclaré Trump lors d’une interview accordée à CNBC après l’annonce de la décision du conseil de réintégrer Huang au poste de directeur général.

" Et après de nombreuses recherches… nous avons conclu: "Non, ce n’est pas un problème"", a ajouté M. Trump lors de cette interview. "Nous sommes fermement convaincus qu’il est en bonne forme, en très bonne forme."

"Je l’ai appelé et je lui ai dit: "Je te demande une seule chose, Jensen: travaille dur"", a déclaré Trump à CNBC. "Je n’ai pas abordé d’autres sujets, car il comprend cela… Je lui ai simplement dit de travailler dur, car si tu travailles dur, personne ne pourra égaler ce que tu as accompli."

Au cours de cette interview de près d’une heure accordée à CNBC , Trump a également exprimé sa crainte que la Chine ne débauche Jensen Huang, affirmant: "Nous devons protéger nos génies."

"Jensen pourrait prendre le prochain avion pour la Chine, et je vous garantis qu’ils lui donneraient tout ce qu’il voudrait", a-t-il déclaré.

Trump n’a pas précisé s’il avait assisté à une réunion du conseil d’administration de Nvidia, mais a indiqué à CNBC qu’il y était représenté .

Dans un message publié lundi matin sur les réseaux sociaux, Trump a salué la décision du conseil d’administration et a qualifié Jensen Huang de "grand patriote et de trésor national". Il a indiqué que le procureur général Todd Blanche avait confirmé que le gouvernement fédéral ne disposait d’aucune preuve que Jensen Huang se soit livré à des actes illégaux.

"Le gouvernement des États-Unis n’a aucune raison de croire que le retour de Jensen chez NVIDIA représente un risque pour la sécurité nationale", a écrit Trump sur Truth Social.

Interrogé sur ce que la CIA lui avait dit à ce sujet, Trump a répondu: "Je me contenterai de dire que je dispose d’une habilitation de sécurité. Et si je ne l’avais pas, je n’aurais pas conclu cet accord", a-t-il déclaré à CNBC.

Trump a déclaré que le leadership de Jensen Huang chez NVIDIA était nécessaire pour assurer la poursuite du succès de l’entreprise, ainsi que celui de l’économie américaine.

Le gouvernement américain enquête pour déterminer si Alice Huang était un agent chinois, a déclaré Trump. Il a indiqué à CNBC qu’il n’avait pas demandé au président chinois Xi Jinping si Alice Huang était une espionne lors de la rencontre entre les deux dirigeants la semaine dernière.

Le New York Times a rapporté dimanche qu’Alice Huang était restée en contact avec un responsable de la principale agence de renseignement chinoise pendant plus d’un an, alors qu’elle entretenait une liaison avec le directeur général de Nvidia.

"Eh bien, qui n’est pas en contact?", a répondu Trump lorsqu’on l’a interrogé sur cet article sur CNBC. Plus tard dans la journée, Trump a publié sur Truth Social une image retouchée montrant Jensen Huang brandissant un soutien-gorge rouge à la place de Trump sur la célèbre photo du président ensanglanté levant le poing après une tentative d’assassinat en 2024 à Butler, en Pennsylvanie. Les législateurs américains ont posé des questions sur ce que Trump savait de la vie privée de Huang.

Les démocrates de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants n’ont pas été informés de la décision de réintégration, a déclaré lundi un assistant.

Le sénateur républicain du Texas John Cornyn a remis en question la conclusion du conseil d’administration selon laquelle la réintégration de Huang ne posait aucun problème de sécurité. "Aucun risque pour la sécurité nationale? Sur quelle base?", a déclaré Cornyn dans un message publié sur X.

TRUMP A ACCRU LA PRESSION SUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NVIDIA

Alors qu’il quittait Washington la semaine dernière pour un voyage en Asie, le président américain a déclaré qu’il n’hésiterait pas à demander le retour de Huang au sein de l’entreprise, affirmant: "Je pense qu’il a tiré une grande leçon de cette affaire."

Le ton de Trump s’est durci lors d’un point presse à la Maison Blanche vendredi, à l’issue de ce voyage. Il a déclaré qu’il aimerait voir l’ancien directeur général de Nvidia "présenter des excuses en bonne et due forme et revenir", ajoutant: "J’en ai discuté avec le président Xi, et il a dit: "Oh, brillant, brillant — c’est un homme brillant." C’est vrai."

Dimanche soir, Trump a publié un message sur Truth Social dans lequel il exprimait l’espoir que le conseil d’administration de Nvidia réintègre Huang: "Ce serait la meilleure chose pour l’entreprise, mais aussi pour les États-Unis."

Ce revirement a fait bondir l’action Nvidia de 33 %, entraînant dans son sillage les actions d’autres entreprises du secteur des puces électroniques. Trump a acheté pour 265 000 dollars d’actions Nvidia et en a vendu pour 15 000 dollars en septembre, quelques semaines avant que ne surgissent les informations faisant état des liens entre Huang et l’espion chinois présumé, selon la dernière déclaration financière de Trump publiée jeudi.

"Par ailleurs, NVIDIA devrait poursuivre son enquête interne approfondie sur le respect par la société des contrôles à l’exportation américains afin de s’assurer qu’elle remplit ses obligations légales et son devoir patriotique de protéger la sécurité nationale des États-Unis", a écrit Trump sur Truth Social.