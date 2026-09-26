Trump affirme avoir approuvé des normes de consommation de carburant mettant fin à l'obligation imposée par Biden concernant les véhicules électriques

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Le président américain Donald Trump a annoncé samedi avoir approuvé de nouvelles normes de consommation de carburant qui mettent fin à l'obligation imposée par l'administration Biden concernantles véhicules électriques.

« Ces nouvelles normes permettront d'éliminer le gaspillage lié à la construction de voitures aux États-Unis. Cela se traduira par une BAISSE DES PRIX, permettant aux familles d'économiser des milliers de dollars sur l'achat d'une voiture neuve, belle et sûre », a écrit M. Trump dans un message publié sur Truth Social.

L’administration Trump avait annoncé le mois dernier qu’elle allait bientôt annoncer des normes de consommation de carburant nettement moins strictes, renversant ainsi la politique de l’administration précédente qui visait à contraindre les constructeurs automobiles à fabriquer des véhicules plus économes en carburant.

Sous la présidence de Joe Biden, le gouvernement américain avait cherché à inciter les constructeurs automobiles à produire davantage de véhicules électriques afin de répondre à des normes d’efficacité énergétique de plus en plus strictes.