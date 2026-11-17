Trump affaibli avant son sommet avec Xi et Poutine en marge de l'Apec

Donald Trump est arrivé mardi en Asie, où il doit notamment participer à une rencontre trilatérale avec ses homologues chinois et russe en marge d'un sommet de l'Apec, affaibli par une déroute aux élections de mi-mandat et par la mise en cause de la Maison blanche dans le scandale de possible espionnage chinois impliquant l'ancien patron de Nvidia.

En quittant Washington lundi, le président américain a aussi évoqué la possibilité d'une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un , une initiative inattendue susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble de la région.

Avant de se rendre à Shenzhen, capitale chinoise de la technologie et de l'innovation, pour le sommet de l'Apec, Donald Trump a fait escale à Manille, aux Philippines, pour le premier sommet en deux ans du groupe Quad (dialogue quadrilatéral pour la sécurité) entre les Etats-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, principales démocraties de la zone indo-pacifique.

"Nos pays constituent les quatre piliers d'un Indo-Pacifique libre, ouvert, stable et prospère", a-t-il dit avant de rencontrer les Premiers ministres indien, japonaise et australien. "Nous avons des relations extraordinaires et nous nous coordonnons étroitement sur les questions de sécurité régionale, de sécurité économique et de diplomatie."

Donald Trump, qui participait pour la première fois à un tel sommet du Quad, format sur lequel s'appuyait fortement son prédécesseur Joe Biden pour renforcer les Etats-Unis face à la Chine, a annoncé que ces quatre pays allaient lancer une initiative en matière d'intelligence artificielle (IA).

"Nous voulons garantir que cette technologie essentielle soit dominée par des pays qui partagent nos valeurs et nos intérêts communs et garantir qu'elle s'avère aussi bonne qu'elle puisse l'être", a-t-il dit.

Il devait ensuite participer à un "sommet spécial" entre les Etats-Unis et l'Asean (Association des nations de l'Asie du Sud-Est).

TENSIONS AUTOUR DE L'IA

Le point d'orgue de cette tournée de trois jours en Asie aura toutefois lieu mercredi et jeudi à Shenzhen pour le sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec).

Alors qu'une trêve fragile dans la guerre commerciale déclenchée par les droits de douane décidés par Donald Trump contre la Chine a été prolongée jusqu'en janvier et que les deux dirigeants doivent à nouveau s'entretenir en décembre en marge d'un sommet du G20 à Miami, certains observateurs avaient initialement la tentation de minimiser l'importance de la rencontre prévue à Shenzhen entre le président américain et son homologue chinois Xi Jinping.

Ces jugements ont toutefois été révisés à la lumière de la cuisante défaite essuyée par le Parti républicain de Donald Trump lors des élections de mi-mandat en début de mois aux Etats-Unis et des soupçons selon lesquels son administration aurait ignoré des renseignements au sujet d'une relation entre Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O et proche de Donald Trump, avec une espionne chinoise présumée.

"Avec moins de raisons de s'inquiéter de la réaction des marchés ou des conséquences électorales, (Donald Trump) pourrait être davantage tenté d'envisager des initiatives de rupture", dit Ruby Osman, conseillère politique senior sur la Chine au Tony Blair Institute, un groupe de réflexion basé à Londres.

Washington a déjà envoyé des signaux en ce sens.

L'administration américaine a ainsi annoncé lundi des restrictions aux exportations de puces vers les centres de données installés dans certains pays tels que la Malaisie et la Thaïlande, ce qui devrait pénaliser les entreprises chinoises les utilisant pour développer leurs modèles d'intelligence artificielle.

Les démocrates, qui vont prendre le contrôle du Congrès américain en janvier, manifestent en outre l'intention de limiter davantage l'accès des entreprises chinoises aux puces destinées à l'IA après le scandale impliquant Jensen Huang.

UN NOUVEAU YALTA ?

Pour Zhu Feng, directeur de l'Institut d'études internationales de l'université de Nankin, ces tensions pourraient accélérer "le découplage de l'IA" entre les deux superpuissances mondiales, alors même qu'elles tentent de coopérer pour atténuer les risques liés à cette technologie.

La Chine qualifie le scandale Nvidia, spécialiste mondial des puces pour IA, de fabrication destinée à justifier un blocus technologique à son encontre.

Donald Trump considère pour sa part que sa relation personnelle avec Jensen Huang ne représente pas une menace en termes de sécurité nationale pour les Etats-Unis.

Au-delà de ces tensions sino-américaines, l'événement à Shenzhen sera le sommet trilatéral entre Donald Trump, Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine.

Si le président américain a émis le souhait d'évoquer la question de la dénucléarisation, cette voie est exclue pour la Chine, dont l'arsenal est bien moindre que ceux des Etats-Unis et de la Russie, soulignent des analystes chinois.

Ce sommet inédit suscite des comparaisons, surtout en Russie, avec la conférence de Yalta en 1945 entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, qui a entériné de fait les sphères d'influence de chacun, posé les bases d'un ordre mondial post-Seconde Guerre mondiale et est devenu un symbole d'accord entre grandes puissances imposant leurs vues au reste du monde.

Cette perspective peut nourrir l'inquiétude de l'Ukraine, qui résiste depuis février 2022 à une invasion à grande échelle de la Russie.

Le Kremlin a déclaré lundi que ce sommet trilatéral aurait un impact majeur sur les affaires mondiales.

Pour certains observateurs, Xi Jinping pourrait tenter de profiter de l'affaiblissement de Donald Trump après les élections de mi-mandat.

La Chine entend prioritairement faire en sorte que le président américain n'approuve pas une vente d'armes massive à Taïwan pour un montant global de 14 milliards de dollars. Donald Trump dit pour l'instant conserver cet atout dans sa manche dans ses négociations avec Pékin.

"Xi a seulement besoin que Trump reste réticent aussi longtemps que possible à revenir à une posture plus de confrontation avec la Chine", dit Jonathan Czin, analyste en politique étrangère à la Brookings Institution, groupe de réflexion basé aux Etats-Unis et ancien directeur chargé de la Chine au Conseil de sécurité nationale américain.

Consciente que le successeur de l'actuel hôte de la Maison blanche dans deux ans, quel qu'il ou elle soit, pourrait être nettement moins conciliant à son égard, la Chine "prendra tout le temps à sa disposition pour se renforcer en vue du prochain cycle de la confrontation", ajoute-t-il.

(Mei Mei Chu à Pékin, Trevor Hunnicutt et David Brunnstrom à Washington, rédigé par John Geddie, version française Bertrand Boucey, édité par)