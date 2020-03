Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump admet qu'il n'est "pas facile" de procurer des masques aux Etats de l'Union Reuters • 24/03/2020 à 11:35









WASHINGTON, 24 mars (Reuters) - Donald Trump a déclaré mardi que l'administration fédérale américaine s'efforçait d'aider les Etats de l'Union à se procurer des masques de protection et des respirateurs médicaux mais a admis que la tâche n'était "pas facile". "Le marché mondial des masques de protection et des respirateurs est fou. Nous aidons les Etats à se procurer ces équipements, mais ce n'est pas facile", a tweeté le président des Etats-Unis. Trump précise que 400 respirateurs médicaux ont été mis à disposition de la ville de New York. "Le travail commence dans quatre hôpitaux de New York", ajoute-t-il. "Des millions d'équipement de différents types arrivent !" L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dit constater une "très forte accélération" du nombre de contaminations aux Etats-Unis qui, ajoute-t-elle mardi, pourraient devenir l'épicentre de l'épidémie. D'après les dernières données disponibles, les Etats-Unis recensent quelque 42.187 cas confirmés de contamination au coronavirus, dont plus de 550 mortels. Depuis la semaine dernière, les gouverneurs d'une vingtaine d'Etats, dont la Californie et l'Etat de New York, ont pris des mesures de confinement de la population. (Susan Heavey version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

