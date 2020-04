Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump a limogé le superviseur du plan massif de soutien à l'économie - Politico Reuters • 07/04/2020 à 19:08









WASHINGTON, 7 avril (Reuters) - Donald Trump a limogé l'inspecteur général qui avait été désigné pour superviser la mise en oeuvre du plan record de soutien à l'économie de 2.300 milliards de dollars, rapporte mardi le site Politico. Glenn Fine, qui était inspecteur général en exercice du Pentagone, avait été nommé la semaine dernière à la présidence du comité de surveillance du plan historique adopté par le Congrès après des négociations marathon entre les républicains, les démocrates et la Maison blanche, promulgué le 27 mars dernier par Donald Trump. Il a été relevé de ses fonctions lundi et remplacé au Pentagone par l'inspecteur général de l'Agence de protection de l'environnement (EPA), précise Politico. Seuls des inspecteurs des comptes en poste pouvant siéger au comité, son remplacement au Pentagone a pour effet de l'exclure de cette nouvelle instance, ajoute le site. "M. Fine ne siège plus au Comité de vérification de la réponse à la pandémie", a confirmé une porte-parole du Pentagone citée par Politico. Le site ne précise pas les raisons de ce remplacement qui, note-t-il, constitue "la dernière incursion en date de Trump dans la communauté des organismes fédéraux indépendants de surveillance". Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat. (Lisa Lambert version française Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.