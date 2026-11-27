Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le marché a accueilli favorablement la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O , mais qu’il était « un peu inquiet » face au recul boursier observé en début de séance mercredi.
“Le marché réagit très favorablement”, a déclaré Trump aux journalistes, en parlant de Huang et de Nvidia. “J’étais un peu inquiet hier quand j’ai constaté des baisses assez importantes, mais en fin de journée, le marché était reparti à la hausse.”
Le Nasdaq a chuté de plus de 4 % au cours des premières heures de la séance de mercredi avant de récupérer la majeure partie de ces pertes pour terminer la journée en légère baisse.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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