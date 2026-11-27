Trump a déclaré que l'évolution des marchés mercredi l'avait brièvement « inquiété » avant que les actions ne se redressent

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que le marché a accueilli favorablement la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O , mais qu’il était « un peu inquiet » face au recul boursier observé en début de séance mercredi.

“Le marché réagit très favorablement”, a déclaré Trump aux journalistes, en parlant de Huang et de Nvidia. “J’étais un peu inquiet hier quand j’ai constaté des baisses assez importantes, mais en fin de journée, le marché était reparti à la hausse.”

Le Nasdaq a chuté de plus de 4 % au cours des premières heures de la séance de mercredi avant de récupérer la majeure partie de ces pertes pour terminer la journée en légère baisse.