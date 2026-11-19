Le président américain Donald Trump a acheté jusqu’à 265 000 dollars d’actions Nvidia NVDA.O et en a vendu pour jusqu’à 15 000 dollars en septembre, quelques semaines avant que ne surgissent des informations faisant état des liens entre le directeur général Jensen Huang et un espion chinois présumé, selon la dernière déclaration de patrimoine de Trump publiée jeudi.

Les législateurs américains ont posé des questions sur ce que Trump savait de la vie privée de Jensen Huang, et le président a déclaré qu’il avait été « stupéfait » par les allégations visant ce dernier, qui compte parmi ses alliés les plus proches dans la Silicon Valley.

Les responsables de l’administration Trump étudient actuellement des mesures ⁠susceptibles d’influencer l’avenir de Nvidia, notamment des règles régissant les exportations de ​ses puces de pointe. Nvidia fait l’objet d’une surveillance accrue depuis que des informations ont révélé que M. Huang entretenait une relation amoureuse avec une femme accusée d’espionnage pour le compte de Pékin. Reuters n’a pas confirmé de source indépendante que cette femme soit une espionne.

Ces transactions sur Nvidia figuraient parmi les centaines effectuées par le président en septembre, selon la déclaration signée par Trump le 1er novembre et rendue publique jeudi par le Bureau américain de l’éthique gouvernementale. En août, Trump avait acheté jusqu’à 1,6 million de dollars d’actions Nvidia et en avait vendu pour jusqu’à 1 million de dollars, comme l’avait précédemment rapporté Reuters.

Trump a également acheté jusqu’à 315 000 dollars d’actions de SpaceX SPCX.O en septembre, selon la même déclaration. SpaceX est un sous-traitant de l’armée américaine dirigé par l’ancien conseiller de Trump, Elon Musk. L’entreprise détient des contrats d’une valeur de plusieurs milliards de dollars avec le gouvernement américain, et sa situation financière dépend souvent des autorisations accordées par les agences fédérales. Trump a négocié des actions SpaceX au cours de son deuxième mandat présidentiel, notamment en juin et en juillet 2026.

Reuters n’a pas pu déterminer immédiatement le montant précis des transactions de Trump, car les responsables fédéraux utilisent des fourchettes pour déclarer la valeur de leurs actifs dans leurs déclarations de patrimoine.

LE PORTEFEUILLE DE TRUMP EST GÉRÉ SÉPARÉMENT: LA MAISON BLANCHE

Le porte-parole de la Maison Blanche, Davis Ingle, a déclaré dans un communiqué que des institutions financières tierces géraient de manière indépendante le portefeuille du président et reproduisaient « des indices reconnus, tels que le Schwab 1000 ».

« Ni le président Trump ni aucun membre de sa famille n’a la possibilité de diriger, d’influencer ou de donner son avis sur la manière dont le portefeuille est investi, ni sur le moment où les placements sont achetés ou vendus », a déclaré M. Ingle.

Nvidia est le premier fabricant mondial de puces d’IA de pointe, largement utilisées pour développer des systèmes d’IA de pointe. Depuis des années, les États-Unis cherchent à limiter l’accès de la Chine aux puces les plus avancées de Nvidia, craignant que la Chine ne les utilise pour fabriquer des armes ou des outils d’IA supérieurs.

Les dirigeants de Nvidia, dont M. Huang, ont plaidé en faveur d’un accès plus large au marché chinois. Les entreprises et les chercheurs chinois ont également trouvé à plusieurs reprises des moyens de contourner les restrictions américaines à l’exportation.

Lundi, l’administration Trump a déclaré qu’ elle limiterait davantage l’accès de la Chine aux puces d’IA de pointe provenant d’entreprises telles que Nvidia, en restreignant les expéditions de ces puces vers les pays d’Asie du Sud-Est, que les entreprises chinoises ont utilisées pour accéder à la puissance de calcul nécessaire à l’entraînement de modèles d’IA.

Le New York Times a rapporté que Trump avait été informé en 2025 de la relation entre Huang et cette femme, ainsi que des renseignements indiquant qu’elle transmettait des informations au gouvernement chinois, et qu’il avait choisi de ne pas donner suite à ces conclusions. Interrogé sur l’article du New York Times, Trump a déclaré qu’il était « stupéfait » par les allégations portées contre Huang.