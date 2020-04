Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trop tôt pour lever le confinement en Allemagne, dit Merkel Reuters • 03/04/2020 à 18:30









BERLIN, 3 avril (Reuters) - Il est trop tôt pour que l'Allemagne lève les restrictions aux déplacements en vigueur malgré les premiers signes de ralentissement de la propagation du coronavirus Covid-19, a déclaré vendredi la chancelière Angela Merkel, dans une allocution enregistrée. "Le gouvernement et moi-même réfléchissons à la manière dont nous pouvons parvenir simultanément à deux choses: assurer la protection de la santé de tous et entamer un processus qui permette le retour à la vie en public, pas à pas", a-t-elle dit. Elle a expliqué que la décision d'une éventuelle levée des restrictions de circulation serait fondée sur l'évolution du nombre de cas d'infection mais qu'il était trop tôt pour parler d'une tendance au ralentissement. Elle a ajouté que la lutte contre la pandémie représentait "une tâche herculéenne". (Joseph Nasr, version française Marc Angrand)

