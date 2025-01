Trop de monde pour le déstockage de la Fnac des Champs-Elysées, le magasin ferme jusqu'à lundi

Foule devant la Fanc des Champs-Elysées, à Paris, avant une opération de déstockage, le 3 janvier 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Ils étaient plusieurs centaines vendredi à vouloir profiter de la liquidation des stocks de la Fnac des Champs-Elysées à Paris, qui tirera définitivement le rideau mi-janvier, mais devant l'affluence, le magasin a dû fermer ses portes, jusqu'à lundi.

Le magasin a ouvert ses portes pendant 15 minutes vers 10H00 vendredi avant de faire ressortir les clients et de refermer sa grille, ont raconté plusieurs personnes à une journaliste de l'AFP sur place.

A la mi-journée, devant une file d'attente qui ne cessait de s'allonger sous un froid soleil d'hiver, les responsables du magasin ont finalement annoncé qu'il resterait fermé toute la journée et ne rouvrirait que lundi.

"Pour la sécurité des biens et des gens, le magasin restera fermé toute la journée. Il sera ouvert lundi. Veuillez vous disperser", s'est égosillé un responsable devant une file qui s'étendait sur près de 200 mètres, sous les huées des chalands déçus.

Côté salariés, les syndicats demandent la réunion du Comité social et économique (CSE) lundi "pour demander à la direction dans quelles conditions ils comptent rouvrir" le magasin, a indiqué à l'AFP le secrétaire du CSE Sébastien Boury, de la CGT.

Interrogé par l'AFP, le groupe avait indiqué dans la matinée qu'un mouvement de foule avait conduit le magasin "à baisser temporairement le rideau pour réguler les flux", avant de confirmer dans un deuxième temps la fermeture du magasin jusqu'à lundi.

"Je suis là depuis 08H45, ils peuvent brader de 50 à 70%", a raconté Karim à l'AFP. "Moi, je viens pour l'électronique, il paraît qu'il peut y avoir des soldes de 30 à 80%", a expliqué Kevin, venu de Stains (Seine-Saint-Denis).

La Fnac des Champs-Elysées avait annoncé qu'elle allait écouler ses stocks jusqu'au 12 janvier avant une fermeture définitive. En mars dernier, le groupe Fnac Darty avait indiqué que ce magasin, "lourdement déficitaire", allait fermer ses portes, sans impact sur l'emploi.

"Le projet de fermeture du magasin à la fin de cette année 2024 est la seule décision économiquement raisonnable et socialement responsable", disait le groupe, en précisant que les 101 salariés du magasin se verraient proposer "une offre de poste identique à celui occupé, dans les mêmes conditions salariales, au sein d'un autre magasin Fnac de Paris", citant les magasins de Ternes, Saint-Lazare, du Forum des Halles, de Montparnasse et de Beaugrenelle.

Selon Fnac Darty, le magasin situé au 74 avenue des Champs-Elysées a été confronté à "de multiples difficultés", notamment l'augmentation "généralisée des charges fixes", à commencer par le loyer, et une baisse des ventes "du fait d'une fréquentation du quartier par la clientèle naturelle de l'enseigne en diminution".

Le groupe estimait les perspectives "défavorables", avec "l'orientation de plus en plus marquée de l'avenue vers le commerce de luxe et la clientèle internationale".