Trop d'incertitudes malgré les bons indicateurs américains

(AOF) - Séance des plus indécises ce mercredi pour les Bourses européennes, malgré l'ouverture dans le vert de Wall Street. Le CAC 40 a ainsi clôturé en baisse de 0,59% à 4 803,44 points, et l'EuroStoxx50 de 0,25% à 3 206,13 points. Sur le mois de septembre, ils ont reculé de 2,15% et 1,67%. A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones et le Nasdaq avancent quant à eux de 1,61% et 1,34% respectivement .

La séance avait déjà débuté de façon morose, au lendemain d'un premier débat houleux entre Donald Trump et Joe Biden. La violente passe d'armes entre les deux candidats à la Maison Blanche avait en effet incité les investisseurs à la prudence, dans la perspective d'un résultat de l'élection présidentielle américaine des plus incertains.

Puis, à l'ouverture des marchés américains, la tendance s'est temporairement inversée, les analystes ayant considéré que le débat ne changeait somme toute pas grand chose à la cacophonie politique ambiante. Ils ont préféré retenir la reprise des discussions entre Nancy Pelosi et Steven Mnuchin autour du nouveau plan de relance économique, que les Démocrates espèrent faire voter dans les prochaines jours.

A cela est venue s'ajouter la bonne surprise du rapport ADP sur le chômage américain, qui a fait état de 749 000 créations d'emplois en septembre dans le secteur privé, bien au-dessus des estimations des économistes. Les PMI de Chicago ont également dépassé les attentes.

Malgré tout, ces éléments n'ont pas suffit à garder les places boursières européennes en territoire positif, les incertitudes politiques, mais aussi autour du Covid-19, ayant repris le dessus.

Du côté des valeurs, Total (+3,07%), en tête de l'indice phare parisien, a profité de l'annonce de son virage "vert". Le podium est complété par Société Générale (+2,63%) et Thales (+1,49%).

A l'autre bout du palmarès, Schneider (-2,62%) et Worldline (-2,85%) ont perdu pied, alors qu'Alstom (-3,56%), victime de la cession d'actions réalisée par Bouygues (+1,16%), a fermé la marche.