Troisième séance de recul pour le CAC 40

(AOF) - La Bourse de Paris a reculé sur fond d'écartement du spread franco-allemand. Ce dernier, qui mesure le risque politique, a dépassé les 80 points de base. Outre les élections législatives françaises ce week-end, les investisseurs attendent des statistiques économiques de premier plan demain, dont l'inflation en France et l'indice des prix PCE aux États-Unis. A Paris, les investisseurs ont salué les revenus plus élevés que prévu d'OVHcloud. L'indice CAC 40 a reculé de 1,03% à 7530,72 points. L'EuroStoxx50 a perdu 0,28% à 4902,09 points.

A la Bourse de Stockholm, H&M a décroché de 12,97% à 169,40 couronnes suédoises. Le géant de l'habillement a fait état d'un bénéfice net en hausse de 52% au deuxième trimestre de son exercice décalé (mars-mai), à près de 5 milliards de couronnes (442,4 millions d'euros). Son résultat d'exploitation s'élève à 7,1 milliards de couronnes, contre 4,7 milliards un an plus tôt et 7,37 milliards de consensus, faisant ressortir une marge opérationnelle de 11,9%, à comparer avec 8,2% sur la même période de l'exercice précédent.

Enfin une bonne nouvelle pour OVHcloud et les investisseurs apprécient, portant l'action en hausse de 14,18% à 6,08 euros, soit la meilleure performance du marché SRD. Le spécialiste européen du cloud a dévoilé des revenus trimestriels supérieurs aux attentes grâce à la demande des entreprises technologiques américaines. La première partie de l'année avait été marquée par un avertissement sur la croissance en avril et le projet de cession d'actions par les fondateurs du groupe, projet auquel il a été mis un terme.

Après trois séances dans le vert, Saint-Gobain a cédé 0,30% à 73,20 euros sur la place parisienne. Le spécialiste des matériaux de construction a annoncé avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de la société non cotée Fosroc pour environ 960 millions d'euros, en numéraire. La transaction, entièrement financée grâce à la trésorerie disponible de Saint-Gobain, devrait être bouclée au premier semestre de 2025.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les Etats-Unis ont enregistré au premier trimestre une croissance de 1,4% après 3,4% lors du précédent trimestre. Le consensus était de 1,3%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 233000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 236000 après 239000 la semaine précédente.

Les promesses de ventes de logements ont baissé de 2,1% en mai alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,6% après un recul de 7,7% le mois précédent.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 100,62 milliards de dollars en mai contre 96 milliards de dollars attendus. Il était de 99,41 milliards de dollars en avril.

Les commandes de biens durables ont progressé de 0,1% en mai aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en recul de 0,5%. Elles avaient augmenté de 0,2% en avril. Hors défense et aéronautique, elles ont baissé de 0,6% après une progression de 0,3% en avril.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,23% à 1,0703 dollar.