Troisième jour de manifestations en Iran après le crash du Boeing

(Actualisé avec nouvelles manifestations, réactions des autorités, commentaire de Trump) DUBAI, 13 janvier (Reuters) - Des Iraniens ont manifesté lundi pour la troisième journée consécutive à Téhéran afin de dénoncer l'attitude des autorités dans le crash d'un avion de ligne ukrainien mercredi dernier. Après trois jours de dénégations, l'Iran a admis samedi avoir abattu le Boeing par erreur, causant la mort de 176 personnes, alors que ses défenses anti-aériennes étaient en état d'alerte maximum après des tirs de missiles en direction de positions américaines en Irak. La lenteur avec laquelle la théocratie iranienne a admis son implication dans la catastrophe a exacerbé la colère de la population à son égard, qui s'était déjà exprimée lors d'une vague de manifestations contre la hausse du prix de l'essence réprimées dans le sang en novembre dernier. Sur fond de mécontentement croissant et d'indignation internationale, l'aveu tardif des Gardiens de la révolution a dissipé l'unité retrouvée après la mort du général Qassem Soleimani, tué le 3 janvier en Irak dans une frappe américaine. D'après des vidéos postées sur les réseaux sociaux, que Reuters n'a pas été en mesure d'authentifier dans l'immédiat, des manifestants se sont regroupés lundi devant une université de Téhéran et la police anti-émeute s'est déployée en nombre dans un autre secteur de la capitale. "Ils tuent nos élites et les remplacent par des religieux", scandait la foule à l'université. L'avion d'Ukraine Airlines, abattu juste après son décollage de Téhéran, transportait de nombreux étudiants repartant poursuivre leurs études au Canada. D'autres images des manifestations du week-end semblent témoigner de la violence de la confrontation entre contestataires et forces de sécurité. On y entend des manifestants criant "Mort au dictateur" en référence au guide suprême de la révolution Ali Khamenei. Sur des vidéos postées dimanche soir, on peut entendre des coups de feu dans le secteur de la place Azadi, on aperçoit des flaques de sang. Des blessés sont transportés dans l'urgence par d'autres personnes et des membres des forces de sécurité courent, le fusil à la main. Dans un communiqué diffusé lundi, le chef de la police de Téhéran, Hossein Rahimi, a déclaré que les forces de l'ordre n'avaient pas tiré sur les manifestants ces deux derniers jours à Téhéran et que les policiers iraniens avaient reçu l'ordre de faire preuve de retenue. Donald Trump a tweeté à deux reprises ce week-end pour mettre en garde les autorités iraniennes contre toute répression sanglante des manifestations. "Aux dirigeants iraniens: Ne tuez pas vos manifestants !" a écrit dimanche soir le président américain. "Des milliers ont déjà été tués ou emprisonnés par vous et le monde regarde. Et surtout, les Etats-Unis regardent. Rebranchez Internet et laissez les journalistes circuler librement ! Cessez de tuer le grand peuple iranien !" VOIR AUSSI ANALYSE-Le régime iranien contesté pour sa gestion de la catastrophe d'Ukraine Airlines (Babab Dehghanpishe et Parisa Hafezi version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)