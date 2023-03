Trois sociétés biotech françaises déclarent ne pas être exposées à la Silicon Valley Bank

(AOF) - Innate Pharma, DBV Technologies et Abivax ont publié ce jour des communiqués pour rassurer les marchés sur leur exposition aux conséquences de la faillite de la Silicon Valley Bank, qui a fait plonger un temps le CAC 40 sous la barre des 7 000 points. Silicon Valley Bank était spécialisée dans les start-up et le capital investissement.

Innate Pharma déclare qu'aucune de ses liquidités n'est détenue via la Silicon Valley Bank et qu'aucun de ses investissements n'est exposé à cet établissement fermé il y a quelques jours par le California Department of Financial Protection and Innovation, qui a nommé la Federal Deposit Insurance Corporation en tant qu'administrateur judiciaire. Innate " ne voit donc pas d'impact sur sa position de liquidité ou sur ses activités courantes du fait de cet événement ".

Abivax " ne détient pas de liquidités ni de dépôts auprès de SVB ou de toute autre institution financière américaine, et n'entretient aucune relation bancaire avec SVB ". Cette société de biotechnologie au stade clinique développant des médicaments contre les maladies inflammatoires chroniques affirme qu'elle " n'est pas exposée aux problèmes de liquidité affectant la SVB ou toute autre institution financière américaine ".

DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, " informe ses investisseurs qu'elle ne détient pas de dépôts en espèces ni de titres auprès de la Silicon Valley Bank ".