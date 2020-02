Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trois sénateurs US vendredi en Ukraine, un "allié stratégique" Reuters • 13/02/2020 à 01:36









WASHINGTON, février (Reuters) - Trois sénateurs américains rencontreront vendredi à Kiev le président ukrainien Volodimir Zelenski avec l'objectif de souligner l'importance de l'Ukraine comme allié stratégique des Etats-Unis, alors que le pays d'Europe de l'Est s'est retrouvé au centre du procès en destitution visant Donald Trump. "La relation entre les USA et l'Ukraine est plus importante que jamais", ont dit les sénateurs républicains Ron Johnson et John Barrasso et le sénateur démocrate Chris Murphy dans un communiqué diffusé mercredi annonçant leur déplacement. "L'avenir de l'Ukraine est important pour les Etats-Unis et nous devons nous assurer que l'Ukraine sait que nous la considérons comme un allié stratégique", ont ajouté les sénateurs, membre d'une sous-commission du Sénat sur l'Europe et la coopération sécuritaire dans la région. Johnson et Murphy s'étaient déjà entretenus avec Zelenski à Kiev le 5 septembre dernier, alors que le gouvernement ukrainien cherchait à comprendre pourquoi l'aide américaine avait été suspendue. Cette décision, de même qu'un entretien téléphonique en juillet dernier entre Donald Trump et son homologue ukrainien, se sont retrouvés au centre de la procédure de destitution ("impeachment") engagée par l'opposition démocrate contre le président républicain des Etats-Unis. Le Sénat, où les républicains sont majoritaires, a voté la semaine dernière l'acquittement de Donald Trump. La défense du locataire de la Maison blanche a avancé que l'aide américaine avait été bloquée à cause de la corruption en Ukraine, et non pas pour faire pression sur Kiev afin que soit ouverte une enquête contre Joe Biden comme l'affirmaient les "procureurs" démocrates. (Patricia Zengerle; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.