Trois questions à Valentin Bissat, Mirabaud Asset Management "Nous serons très attentifs aux nouvelles projections de la Fed"

(AOF) - En amont de la réunion de la Fed, Valentin Bissat, Economiste Stratégiste senior chez Mirabaud Asset Management, a livré ses commentaires à l'AOF.

1) Le consensus table sur un statu quo de la Fed, est-ce aussi votre point de vue ?

Effectivement, nous ne prévoyons pas de changement dans la politique monétaire de la Fed, qui devrait maintenir ses taux d'intérêt et ses montants d'achat d'actifs inchangés. Nous serons très attentifs aux nouvelles projections de la banque centrale. Cette dernière devrait en effet intégrer l'impact positif du stimulus fiscal de Joe Biden et nous prévoyons un taux de croissance supérieur à 6% en 2021. Nous surveillons également de près les anticipations sur les taux d'intérêt. Pour l'instant, la Fed ne prévoit pas de hausse des taux avant fin 2023, alors que le consensus table lui sur trois hausses des taux en 2023. Lors de la précédente réunion du comité de politique monétaire, quatre gouverneurs sur 17 envisageaient une hausse des taux en 2023. Si cette projection est partagée par quatre gouverneurs supplémentaires, ce qui ferait basculer la médiane, ce serait un signal fort de la Fed.

2) Qu'attendez-vous de la conférence de presse de Jerome Powell ?

En premier lieu, le communiqué de presse de 19h n'offrira guère de changement par rapport au précédent. La Fed devrait cependant délivrer un message plus optimiste sur la croissance à court terme. La conférence de presse, elle, sera plus éclairante. Jerome Powell va tâcher de transmettre un certain optimisme tout en restant prudent. Il n'a en effet pas l'intention de relever les taux ni de ralentir ses rachats d'actifs cette année. Selon lui, il reste encore beaucoup de chemin afin que les Etats-Unis retrouvent le plein-emploi. Il devrait insister sur les efforts à fournir pour faciliter l'accès du marché du travail aux minorités ethniques, aux travailleurs les moins qualifiés.

3) La Fed aura-t-elle un mot sur le risque inflationniste qui semble agiter les marchés ?

Deux camps s'opposent actuellement. D'un côté ceux qui pensent que le plan de relance est trop important et conduira à une surchauffe de l'économie et donc à une accélération de l'inflation. De l'autre, ceux qui estiment que le regain d'inflation ne sera que transitoire, la faiblesse du marché du travail tempérant mécaniquement tout risque de surchauffe. La Fed partage ce point de vue. Pour elle, la remontée modérée des taux est une bonne chose car elle témoigne de la reprise de l'activité. En revanche, la banque centrale pourrait rappeler qu'elle dispose des outils pour contrer une éventuelle envolée des taux liée aux anticipations inflationnistes. Elle peut notamment étendre la maturité de la duration de son portefeuille ou le " twister ", c'est-à-dire échanger des titres de court terme contre davantage de titres de long terme.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot