Trois questions à Philippe Benaroya, associé fondateur et CEO de Generali Global Infrastructure

(AOF) - Generali Global Infrastructure, vient de lancer, avec Generali Investments, le fonds GF Infrastructures Durables. L'occasion pour Philippe Benaroya, associé fondateur et CEO de Generali Global Infrastructure d'expliquer la genèse du produit et ses perspectives.

AOF : Pourquoi lancer une offre dédiée aux infrastructures, habituellement réservée aux investisseurs institutionnels, aux particuliers ?

Philippe Benaroya : Ce type de fonds alternatif est effectivement destiné traditionnellement aux institutionnels à la recherche de diversification, mais rarement, voire jamais à la clientèle particulière. Nous avons réparé cette injustice. Investir dans les infrastructures revêt plusieurs avantages : des rendements attractifs, réguliers, et une faible volatilité, ce qui est un atout dans un environnement de marché incertain et marqué par des taux bas. Par ailleurs, le lancement de cette nouvelle offre - tournée vers le financement de l'économie réelle - fait écho au plan de relance post Covid-19 annoncé par le Gouvernement pour faire face au déficit public estimé à 11,4 % du PIB en fin d'année. En finançant l'économie réelle, nous répondons au souhait de plus en plus marqué des Français de donner du sens à leur épargne.

A cet égard, quels secteurs privilégiez-vous ?

PB : Le fonds cible des investissements non côtés dans les infrastructures en Europe. Nous avons identifié quatre thèmes jugés les plus porteurs : les infrastructures sociales (hôpitaux, écoles, universités, etc), les transports décarbonés comme le ferroviaire ou l'électrique, la transition énergétique et les télécommunications, principalement la fibre. Bien sûr, nous pratiquons une sélection rigoureuse en termes de qualité d'actifs, de valorisation et d'impacts ESG. A cet égard, nous avons mis au point en 2018 des outils spécifiques et une méthodologie précise intégrés dès le début du processus de sélection.

La conjoncture se prête-t-elle au lancement d'un tel fonds ?

PB : Nous en sommes persuadés. En premier lieu, les investisseurs particuliers ont besoin de résilience. Or les actifs réels sont faiblement corrélés aux marchés financiers. Par ailleurs, nous sélectionnons des projets qui génèrent tout de suite du cash flow. De plus nous investissons via les fonds propres mais aussi via la dette, qui délivre des revenus réguliers. Enfin, le thème des infrastructures est plus que jamais au cœur des préoccupations des pouvoirs publics en Europe. C'est d'ailleurs en grande partie vers ce secteur que seront alloués les 750 milliards d'euros du fonds de relance européen. Bref, les perspectives sont prometteuses.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot