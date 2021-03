(AOF) - Alors que la remontée des taux longs et son impact sur les actions suscitent l'inquiétude, AOF a voulu connaître le point de vue de Patrick Guérin, co-directeur de la gestion chez Bordier & Cie en France. Cette société de gestion, filiale de la banque privée suisse éponyme fondée en 1844, détient plus de 650 millions d'euros d'actifs sous gestion, exclusivement sous mandat et en architecture ouverte.

La remontée des taux et l'engouement pour les valeurs " value " perturbent-ils votre scénario d'investissement ?

Effectivement, chez Bordier & Cie (France), nous privilégions traditionnellement les valeurs de croissance et de qualité. Pour autant, nous ne sommes pas inquiets de la tendance actuelle qui avantage les valeurs " value " et pèse sur le secteur technologique. Nous ne pensons pas que ce mouvement, il est vrai assez fort, s'inscrive dans la durée. Aussi, nous ne souhaitons pas tenter de rattraper le train en marche. Le repli des valeurs de croissance et des technologiques observé ces 15 derniers jours s'explique principalement par la remontée des taux longs alimentée par le risque inflationniste. Or, je pense que ce risque est surestimé. Il est normal, et même sain, que l'économie génère un peu d'inflation en phase de reprise de l'activité économique et la Fed l'a bien compris. Jerome Powell a rappelé avec insistance que l'inflation actuelle ne posait aucun problème et qu'il était prêt à accepter un temps une inflation supérieure à 2% pourvu que l'économie américaine retrouve le plein emploi. Il ne craquera pas, d'autant que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor est sur la même longueur d'onde. La situation est moins confortable en revanche pour la BCE. L'inflation et les taux progressent, certes, à un rythme plus modeste en zone euro alors que la reprise tarde à s'amorcer réellement. Jeudi, les commentaires de Christine Lagarde après la réunion du conseil des gouverneurs de la BCE sont attendus avec une attention toute particulière.

Donc, vous comptez rester fidèle à votre philosophie de placement ?

Nous n'assistons pas, selon moi, à un réel mouvement de rotation sectorielle. Hier, il a suffi que les taux américains abandonnent quelques points de base pour avoir un grand retour des valeurs technologiques et un repli des banques. Je reste très optimiste sur des grandes valeurs européennes technologiques de croissance comme STMicroelectronics, ASML, Dassault Systemes ou Zalando qui est avant tout une " marketplace ". Nous nous renforçons également sur les belles valeurs cycliques comme Alstom, Sika ou Schindler en Suisse et Eaton aux Etats-Unis.

Quelle est votre allocation d'actifs ?

Dans un portefeuille équilibré, nous sommes environ 50% en actions, très peu en cash, et le solde en obligations. En actions, nous privilégions des fonds géographiques et/ou thématiques. Concernant les fonds thématiques, nous sommes notamment exposés aux valeurs technologiques et de biotechnologies américaines. Nous sommes également investis sur des fonds spécialisés dans la transition énergétique. A cet égard cependant, nous redoublons de vigilance. Le secteur a flambé l'an dernier, avec parfois des gains de plus de 60% et le risque d'une forte correction n'est pas à négliger. De même, il faut être présent en Chine où la croissance est attendue autour de 6% cette année. Cependant, nous avons là aussi allégé nos positions après la forte surperformance des actions chinoises tant en 2020 que depuis le début de l'année. Nous sommes par ailleurs équilibrés entre les Etats-Unis et l'Europe. Les Etats-Unis ont prouvé leur capacité à générer davantage de richesse, ce qui profite à Wall Street. Sur le segment obligataire, nous sommes absents du marché de la dette souveraine " core " où il n'y a plus rien à gagner. Nous sommes un peu exposés à l'Investment Grade européen et américain et davantage au High Yield de ces mêmes zones. Nous réfléchissons actuellement à construire une position sur le marché High Yield chinois en devise locale qui offre du potentiel.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot