Trois questions à Olivier Cornuot, responsable de la gestion de fonds chez Matignon Finances "La rotation sectorielle est engagée au profit des cycliques"

(AOF) - A quelques semaines d'une fin d'année boursière mouvementée, Olivier Cornuot, responsable de la gestion de fonds chez Matignon Finances, livre quelques pistes d'investissement pour 2021.

L'économie verte est-elle le nouveau moteur des marchés sur le long terme ?

L'économie verte est un mouvement majeur à la fois politique et culturel. Cette lame de fond est donc également un thème d'investissement. Bien sûr, les marchés n'ont pas attendu pour le jouer. Cependant, il reste encore des opportunités. Ainsi, le thème de la voiture électrique a été largement joué avec une valeur comme Tesla, le " pure player ". Pour autant, les investisseurs peuvent encore s'intéresser à des valeurs comme Peugeot ou VW, qui prendront progressivement des parts de marché significatives sur le secteur.

Dans les métaux, il peut être opportun d'investir dans des fabricants de cuivre. Le métal rouge est quatre fois plus présent dans une voiture électrique que dans une traditionnelle. Idem pour l'industrie des semi-conducteurs, qui bénéficie d'une demande toujours croissante (à cause de la numérisation de l'économie, l'électrification des véhicules, la robotisation des usines, la maison et la ville intelligentes, etc.). On aime ASML, qui dispose d'un monopole sur les équipements servant à fabriquer les semi-conducteurs et participera à coup sûr à la croissance à long terme du secteur ainsi que STMicroelectronics, parmi les leaders mondiaux sur les microcontrôleurs.

Dans la construction, on aime Saint-Gobain, leader dans la rénovation d'immeubles, sur le verre et l'isolation (meilleure efficience énergétique des bâtiments), et dans le transport, Alstom. Ce dernier devrait bénéficier d'une croissance du trafic par train, surtout jugé moins polluant, tant pour les personnes que les marchandises. Dans les valeurs décotées et investissant dans le renouvelable, Engie.

Certains secteurs, dont les énergies renouvelables ne sont-ils pas déjà trop chers ?

Le thème de l'éolien, du solaire, de l'hydrogène vert plus récemment, ont été pas mal anticipés par le marché, avec de magnifiques parcours boursiers (Solaria energia, Orsted, Vestas, Mcphy). Aujourd'hui, la valeur de ces titres reflète 15 ans de bénéfices attendus, ce qui incite à la prudence. Nous croyons beaucoup à l'hydrogène sur le long terme car, fabriqué grâce à l'électrolyse, en utilisant de l'énergie solaire ou éolienne, règle le problème des émissions de carbone (partant de l'eau, on obtient de l'hydrogène, source d'énergie stockable, et on rejette de l'oxygène).

Quelle est votre prévision pour les mois à venir ?

Les marchés ont connu une spectaculaire embellie en novembre et il convient sans doute d'être prudent à court terme. Néanmoins, nous pensons que la rotation sectorielle est engagée au profit des cycliques et aux détriments de valeurs emblématiques de croissance comme L'Oréal dont la valorisation risque de stagner au cours des prochains mois.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot