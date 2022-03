Trois questions à Mathieu Savary, stratégiste en chef de l'investissement européen chez BCA Research "Les actions sont de plus en plus attrayantes"

(AOF) - Mathieu Savary, à la tête de la stratégie européenne chez BCA Research, prévoit une stagflation (ralentissement économique et inflation forte) qui va engloutir l'Europe dans les mois à venir en raison de la hausse rapide des prix des matières premières, de l'affaiblissement de la confiance et du resserrement des conditions financières. Les prix de l'énergie restent la principale force qui mine les actifs européens et l'euro. Pour autant, il affiche son optimisme pour la fin de l'année.

1) Les pouvoirs publics ont soutenu l'économie durant le Covid. Que peuvent-ils faire cette fois-ci face au risque de stagflation ?

La marge de manœuvre des pouvoirs publics est réduite à court terme. Cependant l'inflation est principalement causée par la flambée des cours des matières premières. Or, l'évolution de la courbe des futures sur les matières premières suggère que la flambée des prix de l'énergie ne sera que temporaire. Dans ce cadre, si la hausse des salaires et de l'immobilier demeure contenue, l'inflation devrait ralentir. En fait, nous nous attendons à ce qu'elle atteigne un sommet de 7% à 8% cet été en zone euro avant de retomber. L'inflation sous-jacente, quant à elle, devrait atteindre un plus haut de 2,8% à 3,2% au second semestre avant de se replier.

Concernant la croissance, le repli attendu des prix de l'énergie va mécaniquement augmenter le pouvoir d'achat des ménages et donc la consommation. On s'attend par ailleurs à une hausse des investissements des entreprises européennes. Enfin, les mesures de relance décidées par Pékin pour soutenir la croissance chinoise profiteront à l'économie européenne durant la deuxième moitié de l'année. A moyen terme, soit à partir de 2023, la croissance européenne pourra compter sur l'augmentation des dépenses publiques liée au besoin de la région de réduire sa dépendance énergétique à la Russie et à renforcer sa défense militaire.

2) Quel est votre scénario central à court terme ?

À court terme, il est très probable que l'Allemagne subisse une récession en début d'année ; après tout, la croissance allemande était déjà négative au quatrième trimestre 2021. La croissance européenne sera très faible au premier trimestre et probablement au début du deuxième trimestre aussi. De plus, l'inflation ne ralentira pas avant cet été, et probablement pas avant l'automne pour l'inflation sous-jacente. Donc, les premiers mois de l'année seront difficiles pour l'Europe. Cependant, nous percevons ce ralentissement comme étant temporaire et nous nous positionnons vers une nette reprise en fin d'année.

3) Quels actifs et quelles zones sont à privilégier

Les actions sont de plus en plus attrayantes. La détente attendue des matières premières devrait rassurer progressivement les investisseurs. Historiquement, la perspective d'une reprise et d'un ralentissement de l'inflation s'accompagne d'une hausse des multiples de valorisations et des attentes de BPA. Certes, cette classe d'actifs restera volatile tant qu'il n'y aura pas de cessez-le feu en Ukraine, mais les tendances du marché de l'énergie indiquent que le pire est derrière nous. Au sein du marché boursier, nous préconisons les valeurs financières par rapport au reste du marché. Elles souffrent d'un rabais important lié à leur exposition à la Russie et à la crainte d'une stagflation. Ce rabais crée une belle opportunité d'achat. Les actions suédoises sont particulièrement attrayantes. De plus, elles bénéficient souvent de la relance chinoise. Sur le marché de la dette, les obligations à haut rendement devraient particulièrement bénéficier de l'amélioration attendue de la conjoncture.

Propos recueillis par Pierre-Jean Lepagnot